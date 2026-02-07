Nocny dramat na przejeździe kolejowym. Pijana para zablokowała tory

Grzegorz Kluczyński
2026-02-07 19:01

W nocy z piątku na sobotę (6–7 lutego) na przejeździe kolejowym przy ul. Poniatowskiego w Błoniu (woj. mazowieckie) doszło do niebezpiecznego incydentu. Samochód osobowy wjechał na torowisko i zablokował przejazd, zmuszając policjantów do natychmiastowej, nietypowej interwencji.

Pijana para zablokowała przejazd kolejowy

Autor: Komenda Stołeczna Policji/ Materiały prasowe

Auto na torach, policja wyłamuje szlaban

Tuż przed godziną 1:00 kilka patroli – w tym drogówka – zostało wezwanych na przejazd kolejowy. Na torach stał Fiat, którego kierowca zjechał z jezdni i unieruchomił pojazd wprost na linii kolejowej.

Aby jak najszybciej zatrzymać ruch pociągów, funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie.

„Policjanci wyłamali szlaban, by natychmiast uruchomić alert dla maszynistów”

– przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Informacja o zagrożeniu trafiła do dyspozytora kolei, a ruch pociągów został wstrzymany.

Pijana para i narkotyki

Fiat został ściągnięty z torowiska i odholowany. Około godziny 2:00 ruch pociągów wznowiono. Wtedy okazało się, że to dopiero początek problemów.

W aucie podróżowała para – 34-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta.

„Obydwoje byli pijani. Mężczyzna miał ponad 2 promile, kobieta około 0,7 promila”

– informują policjanci.

To nie wszystko. Przy obojgu znaleziono amfetaminę. Para została zatrzymana.

Kto prowadził Fiata? Oboje milczą

Choć sytuacja wydaje się oczywista, śledczy mają jeszcze jedno zadanie: ustalić, kto siedział za kierownicą.

„Ani mężczyzna, ani kobieta nie chcieli przyznać się do kierowania pojazdem”

– podkreślają funkcjonariusze.

Policja prowadzi dalsze czynności. Parze grożą poważne konsekwencje – zarówno za jazdę pod wpływem alkoholu, jak i posiadanie narkotyków.

PIJANI KIEROWCY
POLICJA WARSZAWA
PRZEJAZD KOLEJOWY