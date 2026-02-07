“Ukochana księżniczka” pożegnana w Magdalence. Oliwka spoczęła w białej trumnie

2026-02-07 16:20

Jej śmierć wstrząsnęła całą Polską. W Magdalence odbył się pogrzeb 13-letniej Oliwii, która zginęła tragicznie podczas wakacji na Malcie. Rodzina, przyjaciele i znajomi w sobotę tłumnie zebrali się w kościele, by pożegnać dziewczynkę. Po mszy kondukt żałobny wyruszył na cmentarz, blokując ulice. Oliwka spoczęła w białej trumnie - symbolu czystości, świętości i życia, które zgasło zbyt wcześnie.

  • Tragiczna śmierć 13-letniej Oliwki podczas wakacji na Malcie wstrząsnęła Polską.
  • W sobotę w Magdalence odbył się pogrzeb.
  • Dziewczynka została pochowana w białej trumnie.

Pogrzeb w Magdalence. Oliwia spoczęła w bieli

W sobotę (7 lutego) Magdalenka pogrążyła się w głębokiej żałobie, żegnając 13-letnią Oliwkę. Jej życie zostało tragicznie przerwane podczas rodzinnych wakacji na słonecznej Malcie. Dziewczynka, porwana przez nieokiełznany żywioł, spoczęła w bielutkiej trumnie, otoczona morzem białych kwiatów - symbolizujących niewinność, świętość i życie, które zgasło zdecydowanie zbyt wcześnie. Na jednej wstędze umieszczono napis: "Dla naszej Ukochanej Księżniczki. Rodzice i Brat".

Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy. Ból i niedowierzanie mieszały się z nadzieją, którą w serca bliskich wlewał ksiądz. W swojej mowie podkreślał znaczenie wiary w ponowne spotkanie z Oliwią w zaświatach. 

- Wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłym jest przejściowa. Spotkamy się znowu z Oliwią w domu naszego Ojca mówił duchowny, dodając otuchy zgromadzonym. 

Śmierć dziewczynki, tak bolesna i niespodziewana, pozostawiła trwały ślad w sercach rodziny, przyjaciół oraz lokalnej społeczności, zjednoczonej się w obliczu tragedii.

Tragedia na Malcie

Do dramatu doszło 26 stycznia w miejscowości Ċirkewwa. Podczas rodzinnego spaceru wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay, potężna fala, nazywana przez miejscowych  "potworem”, niespodziewanie porwała 13-letnią Oliwię. Ojciec i brat dziewczynki zdołali uchwycić się poręczy. Oliwka nie zdążyła. Ciało dziewczynki odnaleziono dopiero dwa dni później, 28 stycznia. Na Malcie, w geście solidarności i współczucia, odbyły się uroczystości żałobne z udziałem polskiej społeczności, miejscowych służb ratunkowych oraz dyplomatów.

Numery pomocowe dla osób w żałobie:

  • Telefon wsparcia w żałobie. 800 108 108 – bezpłatna infolinia dla osób po stracie bliskich, pon.–pt. 14–20.
  • Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna. 116 123 – całodobowe, anonimowe wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie emocjonalnym.
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. 116 111 – pomoc młodszym osobom przeżywającym trudne emocje, także po stracie bliskiej osoby.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 800 12 12 12 – wsparcie dla dzieci i nastolatków potrzebujących rozmowy i zrozumienia.
  • Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. 800 702 222 – pomoc dla osób z objawami silnego stresu, depresji lub kryzysu po utracie bliskich.

Potwór odebrał życie 13-letniej Oliwii. Morze łez na pogrzebie
