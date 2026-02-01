Tak wyglądały ostatnie dni rodziny 13-letniej Oliwki na Malcie. Ambasada ujawnia

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-02-01 13:32

Dramat rozegrał się w jednej chwili. Spacer, który miał być zwykłą chwilą spokoju, zamienił się w koszmar. Śmierć 13-letniej Oliwii wstrząsnęła nie tylko jej bliskimi, ale też Polakami i Maltańczykami. Teraz głos zabrała Ambasada RP w Valletcie, dziękując za solidarność i podkreślając, że rodzina nie została sama ani na moment.

Wsparcie Ambasady dla rodziny

Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim z Was, którzy wspieraliście rodzinę tragicznie zmarłej Oliwii, okazując solidarność i jednocześnie szanując ich prywatność − napisała Ambasada Polski w Valletcie. Dyplomaci podkreślili ogromne wsparcie zarówno ze strony Maltańczyków, jak i Polaków oraz gotowość niesienia pomocy, jaka napływała od pierwszych chwil tragedii.

Jak zaznaczono, Ambasada towarzyszyła rodzinie dziewczynki od początku dramatycznych wydarzeń, które rozpoczęły się 26 stycznia, aż do ich wylotu z Malty 31 stycznia.

W porozumieniu z maltańską Policją, psychologami, służbami medycznymi, dyrekcją hotelu, a także z instytucjami w Polsce, staraliśmy się zapewnić rodzinie poczucie bezpieczeństwa i możliwie najlepszą opiekę w tym niezwykle trudnym czasie − czytamy w komunikacie. Podkreślono również, że priorytetem była ochrona prywatności bliskich zmarłej.

Tragiczne wydarzenia na Malcie

Do wstrząsających wydarzeń doszło we wtorek (27 stycznia) w miejscowości Ċirkewwa, w pobliżu Paradise Bay. Oliwia spacerowała z tatą i 17-letnim bratem wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay. Od morza oddzielały ich barierki oraz jezdnia. Nic nie zapowiadało tragedii. Nagle jednak potężna fala przelała się przez nabrzeże i zwaliła wszystkich z nóg. Ojciec i starszy brat zdołali zatrzymać się na betonowej barierze. 13-latka zniknęła w odmętach morza.

Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała kilkadziesiąt godzin i była wyjątkowo trudna.

Akcja poszukiwawczo-ratownicza była wyjątkowo trudna i wymagała zaangażowania bardzo dużych sił − mówił Mark Zammit z Civil Protection Malta. W działaniach brało udział 25 ratowników, wojsko, policja, zespoły medyczne oraz sprzęt morski, lotniczy i drony. Niestety, ciało dziewczynki odnaleziono w środę rano (28 stycznia).

Żałoba po śmierci Oliwii

Śmierć Oliwii pogrążyła w żałobie jej rodzinną miejscowość oraz szkolną społeczność. Poruszające słowa przekazała wójt gminy Lesznowola, Marta Natalia Maciejak, a także dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach, do której uczęszczała dziewczynka.

Jak ustalił „Super Express”, w niedzielę (1 lutego) o godzinie 10:30 w St John Bosco Chapel miała zostać odprawiona msza święta w intencji tragicznie zmarłej Oliwii. Po nabożeństwie uczestnicy udadzą się na miejsce tragedii, by złożyć wieńce i zapalić znicze. W ceremonii wezmą udział również przedstawiciele Polskiej Ambasady na Malcie.

13-letnia Oliwia porwana przez falę. Rodzinny spacer zakończył się tragedią
18 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AMBASADA
MALTA