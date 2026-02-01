Tak wyglądały ostatnie dni rodziny 13-letniej Oliwki na Malcie. Ambasada ujawnia

Wsparcie Ambasady dla rodziny

− Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim z Was, którzy wspieraliście rodzinę tragicznie zmarłej Oliwii, okazując solidarność i jednocześnie szanując ich prywatność − napisała Ambasada Polski w Valletcie. Dyplomaci podkreślili ogromne wsparcie zarówno ze strony Maltańczyków, jak i Polaków oraz gotowość niesienia pomocy, jaka napływała od pierwszych chwil tragedii.

Jak zaznaczono, Ambasada towarzyszyła rodzinie dziewczynki od początku dramatycznych wydarzeń, które rozpoczęły się 26 stycznia, aż do ich wylotu z Malty 31 stycznia.

− W porozumieniu z maltańską Policją, psychologami, służbami medycznymi, dyrekcją hotelu, a także z instytucjami w Polsce, staraliśmy się zapewnić rodzinie poczucie bezpieczeństwa i możliwie najlepszą opiekę w tym niezwykle trudnym czasie − czytamy w komunikacie. Podkreślono również, że priorytetem była ochrona prywatności bliskich zmarłej.

Tragiczne wydarzenia na Malcie

Do wstrząsających wydarzeń doszło we wtorek (27 stycznia) w miejscowości Ċirkewwa, w pobliżu Paradise Bay. Oliwia spacerowała z tatą i 17-letnim bratem wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay. Od morza oddzielały ich barierki oraz jezdnia. Nic nie zapowiadało tragedii. Nagle jednak potężna fala przelała się przez nabrzeże i zwaliła wszystkich z nóg. Ojciec i starszy brat zdołali zatrzymać się na betonowej barierze. 13-latka zniknęła w odmętach morza.

Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała kilkadziesiąt godzin i była wyjątkowo trudna.

− Akcja poszukiwawczo-ratownicza była wyjątkowo trudna i wymagała zaangażowania bardzo dużych sił − mówił Mark Zammit z Civil Protection Malta. W działaniach brało udział 25 ratowników, wojsko, policja, zespoły medyczne oraz sprzęt morski, lotniczy i drony. Niestety, ciało dziewczynki odnaleziono w środę rano (28 stycznia).

Żałoba po śmierci Oliwii

Śmierć Oliwii pogrążyła w żałobie jej rodzinną miejscowość oraz szkolną społeczność. Poruszające słowa przekazała wójt gminy Lesznowola, Marta Natalia Maciejak, a także dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach, do której uczęszczała dziewczynka.

Jak ustalił „Super Express”, w niedzielę (1 lutego) o godzinie 10:30 w St John Bosco Chapel miała zostać odprawiona msza święta w intencji tragicznie zmarłej Oliwii. Po nabożeństwie uczestnicy udadzą się na miejsce tragedii, by złożyć wieńce i zapalić znicze. W ceremonii wezmą udział również przedstawiciele Polskiej Ambasady na Malcie.