Po narodzinach mieściły się w dłoni! Wcześniaczki zszokowały lekarzy. Jako pierwsze w Polsce otrzymały nową terapię

Wcześniaczki urodzone w 28. tygodniu ciąży ważyły zaledwie 600 i 1200 g.

Jako pierwsze w Polsce otrzymały innowacyjną terapię wzmacniaczem pokarmu na bazie mleka kobiecego, sprowadzonym z USA.

Dziewczynki po trzech miesiącach wyszły ze szpitala, a lekarze świętują sukces.

Bliźniaczki urodziły się trzy miesiące temu, ważąc zaledwie 600 i 1200 gramów. Po 90 dniach spędzonych na Oddziale Fizjologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka MSWiA, ich waga wzrosła do 2,6 kg i 4 kg!

Jako pierwsze w Polsce otrzymały wzmacniacz odżywczy produkowany na bazie mleka kobiecego, sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Koszt terapii, wynoszący od 40 do 60 tys. zł, został pokryty przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Gdyby dziewczynki przyszły na świat o czasie, miałyby dzisiaj osiem dni" – zauważa dr hab. n. med. Maria Wilińska. Lekarze podkreślają, że ewentualne problemy zdrowotne, z którymi obecnie zmagają się dzieci, nie powinny wpłynąć na jakość ich życia w przyszłości. Kluczowym sukcesem jest uniknięcie martwiczego zapalenia jelit, groźnej choroby przewodu pokarmowego, oraz stabilny stan neurologiczny dziewczynek. Obecnie obie są karmione piersią i apetyt im dopisuje.

Poza bliźniaczkami, wzmacniacz na bazie mleka kobiecego otrzymał również chłopiec urodzony w 27. tygodniu ciąży, ważący około 600 gramów.

Prof. Wilińska wyjaśnia, że organizm noworodka urodzonego w 28. tygodniu ciąży jest niedojrzały i wymaga specjalnego sposobu karmienia. Stosuje się żywienie pozajelitowe (dożylne) oraz karmienie przez cewnik doprowadzony do żołądka, podając mleko kobiece od matki lub z banku mleka. Neonatolodzy dążą do tego, by w możliwie najkrótszym czasie odstąpić od żywienia dożylnego.

Żywienie dożołądkowe u ustabilizowanego wcześniaka jest wystarczające pod względem objętości, ale niewystarczające pod względem kaloryczności i podaży wartości odżywczych. Wzmacniacz wzbogaca pokarm kobiecy, zapewniając odpowiednią ilość kalorii i składników mineralnych.

"Do tej pory stosowaliśmy wzmacniacz na bazie mleka krowiego, który był różnie tolerowany, przez co często musieliśmy przedłużać żywienie pozajelitowe, aby zapewnić noworodkowi odpowiednią ilość składników odżywczych. Z badań naukowych wiedzieliśmy, że wzmacniacz pokarmu matczynego produkowany z mleka kobiecego jest lepiej tolerowany - dlatego zależało nam na sprowadzeniu go do Polski" – wyjaśnia ekspertka. Wzmacniacz podawano bliźniaczkom od 17. doby życia, w okresie największego zagrożenia martwiczym zapaleniem jelit.

Martwicze zapalenie jelit – czym jest?

Rozwinięcie się martwiczego zapalenia jelit wymaga zaprzestania odżywiania dojelitowego, często prowadzi do perforacji jelit i konieczności usunięcia ich znacznej części, a w skrajnych przypadkach do zgonu dziecka. Konsekwencją usunięcia fragmentu jelita jest zespół krótkiego jelita (SBS), przewlekła choroba wymagająca żywienia pozajelitowego i wielodyscyplinarnego leczenia. Martwicze zapalenie jelit jest jednym z najpoważniejszych powikłań obserwowanych w oddziałach intensywnej terapii noworodka, obarczonym wysoką śmiertelnością lub niepełnosprawnością na całe życie.

Polska dołącza do elitarnego grona

Poza Polską, leczenie wzmacniaczem na bazie mleka kobiecego zastosowała w Europie Środkowo-Wschodniej jedynie Chorwacja. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce rocznie odnotowuje się około 20 tysięcy przedwczesnych urodzeń, co stanowi 7-8 proc. wszystkich porodów.