W 2025 roku w Warszawie urodziło się 28 401 dzieci, a najpopularniejszymi imionami ponownie zostały Zofia i Jan.

Imię Zofia nadano 430 dziewczynkom, a imię Jan 570 chłopcom, dominując wśród preferencji rodziców.

Odkryj, jakie inne, zarówno popularne, jak i niezwykle rzadkie imiona, wybrali rodzice w stolicy dla swoich pociech w 2025 r.

Warszawa. Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2025 r.

28 401 dzieci urodziło się w 2025 r. w Warszawie, a Zofia i Jan ponownie okazały się najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek i chłopców - poinformował urząd miasta. Rodzice nazwali tak 430 córeczek i 570 synków. Na dalszych miejscach wśród dziewczynek znalazły się:

Helena - 378 imion;

Laura - 326;

Zuzanna - 316;

Hanna - 310;

Julia - 268.

Na przeciwległym biegunie znalazły się natomiast takie żeńskie imiona, jak: Eulalia, Felicyta, Kleopatra, Cichosława, Filipina, Florencja, Andżelika, Grażyna, Bożena i Zyta.

Wśród chłopców kolejne miejsca po Janie zajęły następujące imiona:

Franciszek - 454;

Leon - 453;

Aleksander - 441;

Ignacy - 432;

Antoni - 417.

Wśród najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w 2025 r. w Warszawie na samym końcu, dla odmiany, znalazły się: Jarogniew, Świętopełk, Eligiusz, Miłowit, Hektor, Sergiusz, Erwin, Gromisław, Cezariusz, Magnus, Bastian, Tomir.

- W zeszłym roku w Warszawie odbyło się 5039 ślubów, w tym 3800 cywilnych i 1239 ślubów konkordatowych - przekazał stołeczny ratusz.

O ile liczba ślubów była większa niż w 2024 r. o prawie 400 (wobec 4 640), o tyle w minionym r. urodziło się z kolei mniej dzieci niż wcześniej: 28 401 w porównaniu do 28 647.