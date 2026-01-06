To najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie! Na drugim biegunie Felicyta i Tomir

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-06 7:45

Zofia i Jan to dwa najpopularniejsze imiona dla dzieci nadawane w Warszawie w 2025 r. Tak nazywa się 430 dziewczynek i 570 chłopców spośród łącznej liczby 28 401 maluchów, które przyszły na świat w stolicy. Zosia zdystansowała m.in. Helenę, Laurę, Zuzannę, Hannę i Julię, natomiast imię Jan okazało się popularniejsze od Franciszka czy Leona. Mieszkańcy Warszawy wybierali również rzadkie imiona.

Warszawa. Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie w 2025 r.

i

  • W 2025 roku w Warszawie urodziło się 28 401 dzieci, a najpopularniejszymi imionami ponownie zostały Zofia i Jan.
  • Imię Zofia nadano 430 dziewczynkom, a imię Jan 570 chłopcom, dominując wśród preferencji rodziców.
  • Odkryj, jakie inne, zarówno popularne, jak i niezwykle rzadkie imiona, wybrali rodzice w stolicy dla swoich pociech w 2025 r.

Warszawa. Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2025 r.

28 401 dzieci urodziło się w 2025 r. w Warszawie, a Zofia i Jan ponownie okazały się najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek i chłopców - poinformował urząd miasta. Rodzice nazwali tak 430 córeczek i 570 synków. Na dalszych miejscach wśród dziewczynek znalazły się:

  • Helena - 378 imion;
  • Laura - 326;
  • Zuzanna - 316; 
  • Hanna - 310;
  • Julia - 268.

Na przeciwległym biegunie znalazły się natomiast takie żeńskie imiona, jak: Eulalia, Felicyta, Kleopatra, Cichosława, Filipina, Florencja, Andżelika, Grażyna, Bożena i Zyta.

Wśród chłopców kolejne miejsca po Janie zajęły następujące imiona:

  • Jan - 570;
  • Franciszek - 454;
  • Leon - 453;
  • Aleksander - 441;
  • Ignacy - 432;
  • Antoni - 417.

Wśród najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w 2025 r. w Warszawie na samym końcu, dla odmiany, znalazły się: Jarogniew, Świętopełk, Eligiusz, Miłowit, Hektor, Sergiusz, Erwin, Gromisław, Cezariusz, Magnus, Bastian, Tomir.

W zeszłym roku w Warszawie odbyło się 5039 ślubów, w tym 3800 cywilnych i 1239 ślubów konkordatowych - przekazał stołeczny ratusz.

O ile liczba ślubów była większa niż w 2024 r. o prawie 400 (wobec 4 640), o tyle w minionym r. urodziło się z kolei mniej dzieci niż wcześniej: 28 401 w porównaniu do 28 647.

