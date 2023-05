Maleństwo nie mogło oddychać. Rzucił się na pomoc i uratował mu życie!

Warszawa. Policjant rzucił się na pomoc i uratował życie 11-dniowego noworodka

O dramatycznej sytuacji poinformowali w mediach druhowie OSP Prostyń. We wtorek, 23 maja podczas dojazdu służbowego do komendy w stolicy, sierż. Tomasz Grodzki zauważył na drodze niepokojącą sytuację. Nie patrząc na innych uczestników ruchu, rzucił się z pomocą.

Jak się okazało, 11-dniowy noworodek miał niedrożne drogi oddechowe. Sytuacja była bardzo poważna i wymagała natychmiastowej reakcji. Policjant z Sokołowa Podlaskiego udrożnił dziecku drogi oddechowe i jak sam mówi, „dźwięk, który wtedy usłyszałem zapamiętam na całe swoje życie”.

– Zawsze powtarzam, aby każdy funkcjonariusz dbał o swoje wykształcenie i wyszkolenie aby się szkolił i obowiązkowo odpowiednio wyposażał się do służby, bo to wszystko może kiedyś uratować komuś życie. Dlatego właśnie wstąpiłem do policji dla takich chwil jak ta, by móc pomagać innym – przekazywał policjant w rozmowie z druhami OSP Prostyń.

Dzięki szybkiej interwencji Tomasza, niemowlę na chwilę obecną ma się już dobrze, a całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.