Był na granicy życia i śmierci! Cudem uniknął potrącenia na torach

Gdyby nie ten telefon, sytuacja mogła zakończyć się śmiertelnym wypadkiem. Można wprost powiedzieć, że 75-letni mężczyzna cudem uniknął śmierci. Senior w środowy poranek (24 kwietnia) spacerował wzdłuż torowiska w rejonie ul. Mleczarskiej w Ciechanowie.

75-latek cudem uniknął potrącenia na torach

− Powiadomieni o sytuacji mundurowi natychmiast przystąpili do działań. Na miejsce zostały skierowane policyjne patrole. Dzięki zaangażowaniu i szybkiej reakcji funkcjonariusze już po chwili zauważyli mężczyznę, który szedł po torach. Mundurowi natychmiast podbiegli do mężczyzny i odciągnęli go od torowiska, którym tuż po chwili przejechał pociąg. 75-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego był zdezorientowany i zagubiony − relacjonowała asp. Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co robi w tym miejscu, ani jak się tam znalazł. Na miejscu pojawiła się również karetka pogotowia. − 75-latek trafił pod opiekę medyczną − dodaje policjantka.

