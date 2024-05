Ci celebryci robią karierę, nawet bez matury! Będziesz w szoku, kto znalazł się na liście

Robert Kubica, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski. Nie tylko oni nie mają matury!

Matura 2024 za pasem! We wtorek, 7 maja tegoroczni maturzyści rozpoczną maraton pisania egzaminów. Kto był bardziej ambitny, wykorzystał majówkę na powtórzenie materiału i przygotowanie się do matury 2024. Wielu uczniów zastanawia się, czy ją zda. Spokojnie, jednak wiele znanych osobistości nie zdawało egzaminu dojrzałości! Nie tylko ze względu na to, że kończyli szkoły zawodowe, ale również dlatego, że nie podchodzili też do matur.

Sprawdź w galerii, którzy celebryci nie mają matury. Zdziwisz się!

Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur wiele miesięcy temu. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

