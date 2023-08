Dziwny komunikat PKP. „Doszło do starcia pociągu z koparką”. Co tam się wydarzyło?

Warszawa. Dziwny komunikat PKP. „Doszło do starcia pociągu z koparką”

Chociaż treść komunikatu PKP brzmi jak tytuł kolejnego filmu o Godzilli lub Transformersach, to sprawa jest dosyć poważna. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, chodziło o niebezpieczny wypadek. Okazuje się, że przed godz. 7 rano lokomotywa pociągu zahaczyła o ramię koparki. Pojazd szynowy uległ uszkodzeniu. Uderzenie zniszczyło przód pojazd i jego bok. Wstrząs wybił też szybę. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało.

Pociągiem jechało 131 osób. Uszkodzony pociąg wjechał na stację Warszawa Wawer. Tam wszyscy pasażerowie przesiedli się do podstawionego składu. Jak informuje PKP PLK utrudnienia zostały usunięte przed godz. 8. - Za zabezpieczenie placu budowy odpowiada wykonawca prac, który odpowiedzialny jest za zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przyczyny wydarzenia zbada komisja kolejowa – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Niestety, to nie koniec utrudnień. Piątek rozpoczął się też niefortunnie w innej częsci Warszawy. Pociąg z Lublina do Wrocławia wjechał na zły tor. Zamiast do stacji Warszawa Gdańska pojechał do Warszawy Wschodniej. - Pociąg został natychmiast zatrzymany. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Pociąg wycofano w kierunku Warszawy Gdańskiej i przyjechał na stację z ok. 30 minutowym opóźnieniem – zapewniają kolejarze Ten incydent również ma zbadać specjalna komisja.

Seria incydentów w PKP. Wypadki i wykolejenia

Dzień wcześniej pisaliśmy o dwóch groźny zdarzeniach. Pod Skierniewicami zderzyły się dwa pociągi: osobowy Kolei Mazowieckich oraz towarowy PKP Cargo. Lokomotywa tego drugiego wypadła z torów i zaryła w ziemię. Niebezpiecznie było też w Białymstoku. Pociąg Intercity do Warszawy wykoleił się na stacji. Na szczęście w obu incydentach nikomu nic się nie stało.