Kolejarz bohater

Dramatyczna akcja w pociągu SKM. Mężczyzna był już cały siny. Na ratunek ruszył kierownik pociągu

Przerażające chwile grozy rozegrały się na jednym z przystanków kolejowych w Warszawie. Na peronie nagle na ziemię osunął się człowiek, umierał. Gdyby nie szybka i zdecydowana reakcja kierownika pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej, kto wie jakby się to wszystko skończyło. Pan Robert bez wahania, tak jak go uczono na szkoleniach, użył do pomocy defibrylatora, które znajdują się od niedawna w każdym pociągu SKM.