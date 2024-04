Włos się jeży na głowie!

Zobaczyliśmy mało znane zdjęcia po katastrofie w Czarnobylu. Tak wygląda Prypeć - miasto-widmo

jpp 14:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Puste bloki, w mieszkaniach hula wiatr, ulice opuszczane w strachu i pośpiechu – ten widok sprawia, że włos się jeży na głowie. Aż trudno w to uwierzyć, że zaledwie trzy godziny wystarczyły, by 50-tysięczne miasto całkowicie opustoszało. To prawie tak, jakby z dnia na dzień wymarł cały Pruszków. Jeśli nic nie zrobimy, widmo katastrofy ekologicznej, która może zmusić ludzi do opuszczenia swoich domów, jest nieuniknione.