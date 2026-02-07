Nocna prohibicja w całej Warszawie - jest projekt uchwały. Radni zdecydują już w przyszłym tygodniu

Na najbliższej sesji Rady Miasta Warszawy radni zajmą się projektem uchwały, który zakłada wystąpienie do wszystkich dzielnic o opinię w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.

Prohibicja miałaby obowiązywać na terenie całego miasta, obejmując sklepy i stacje benzynowe.

Wyjątkiem byłaby strefa wolnocłowa na Lotnisku Chopina.

Nocna prohibicja w całej Warszawie - co zakłada projekt?

Od 1 listopada 2025 roku ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych funkcjonuje pilotażowo w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zapowiadał wcześniej, że najpóźniej w czerwcu 2026 roku zakaz zostanie rozszerzony na całe miasto.

Zgodnie z nowym projektem, zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby we wszystkich dzielnicach, w godzinach od 22 do 6. Do dokumentów dołączona jest pozytywna opinia miejskiego skarbnika.

Wyjątkiem od nocnej prohibicji byłaby strefa wolnocłowa na Lotnisku Chopina. W uzasadnieniu uchwały argumentuje się, że strefa ta "nie jest przestrzenią publiczną, ogólnodostępną, a mieszkańcy czy turyści przebywający na terenie Warszawy mają do niej dostęp wyłącznie w celu odbycia podróży na podstawie ważnej karty pokładowej i po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa".

Autorzy projektu argumentują też, że alkohol kupowany w sklepach na lotnisku nie trafia na teren miasta, dlatego działalność tych punktów sprzedaży nie będzie miała wpływu na porządek publiczny w Warszawie.

Głosowanie na najbliższej sesji

Po ewentualnym pozytywnym głosowaniu na najbliższej sesji Rady Miasta (w czwartek, 12 lutego), projekt uchwały zostanie przekazany do 18 rad dzielnicowych, które będą miały 30 dni na wydanie swojej opinii.

Warto zaznaczyć, że Warszawa nie byłaby pierwszym miastem na Mazowszu, które zdecydowało się na taki krok. Według danych urzędu marszałkowskiego, nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje już w 30 miastach i gminach regionu. Rok 2025 był rekordowy pod tym względem - kilkanaście samorządów podjęło stosowne uchwały. Wcześniej, w 2024 roku, nocną prohibicję wprowadziły Ząbki.

