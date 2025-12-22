Agresywny pacjent zaatakował ratowników na SOR-ze. Grozi mu więzienie

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-22 21:08

Policjanci prewencji zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który znieważył ratowników medycznych oraz naruszył nietykalność cielesną jednego z nich. Zamiast przyjąć udzielaną mu pomoc na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Raciborzu, stał się agresywny i wulgarny wobec personelu. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla innych osób.

Autor: Shutterstock
  • W Raciborzu doszło do incydentu na SORze, gdzie agresywny pacjent zaatakował personel medyczny.
  • Mężczyzna, mający blisko 2 promile alkoholu, znieważył ratowników, groził im i naruszył nietykalność cielesną jednego z nich.
  • Za swoje czyny 32-latek usłyszał zarzuty, a jego sprawa trafi do sądu. Jakie konsekwencje czekają agresora?

W środę (17 grudnia) raciborscy policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące agresywnego pacjenta przebywającego na SOR-ze w miejscowym szpitalu. Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna był bardzo agresywny, został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Zatrzymanym okazał się 32-letni mieszkaniec Raciborza. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Podczas interwencji mężczyzna znieważał ratowników medycznych, groził im oraz naruszył nietykalność cielesną jednego z nich. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjanci apelują o kulturę, szacunek i opanowanie wobec osób udzielających pomocy. Agresja słowna czy fizyczna nie tylko grozi poważnymi konsekwencjami karnymi i szkodzi nam wszystkim, ale również niesłusznie dotyka samych ratowników.

Przypominamy, że ratownik medyczny jest chroniony prawem na równi z funkcjonariuszem publicznym. Zarówno znieważenie medyka, jak i naruszenie jego nietykalności cielesnej, są przestępstwami zagrożonymi karą odpowiednio do 1 roku oraz do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Racibórz

