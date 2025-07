Gwiazdor Ninja Ninja vs Ninja wyszedł ze szpitala. Nie o własnych siłach

Chwile po wypadku na planie "Ninja vs ninja" zdecydowały o zdrowiu zawodnika. Jak wyjawiła nam produkcja show Polsatu Lorenz natychmiast trafił pod opiekę ratowników, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Operacja trwała kilka godzin, nad zdrowiem kręgosłupa Alberta pracował zespół specjalistów. Teraz gwiazdor wrócił do domu. Do fanów przemówił z karetki.

Lorenz po operacji wrócił do domu

Program "Ninja Warrior Polska", który zadebiutował na antenie Polsatu w 2019 r., od lat przyciąga widzów widowiskowymi zmaganiami uczestników na wymagającym torze przeszkód. Albert "Brudny" Lorenz zdobył tak wielu fanów, że wrócił do formatu w nowszej odsłonie "Ninja vs ninja". Niestety, podczas nagrań nowych odcinków złamał sobie kręgosłup. Jak ustaliliśmy nie były to pierwsze objawy "słabego punktu" zawodnika. OK. 2,5 roku temu także musiał odpocząć kilka dni w szpitalu z powodu bólu kręgosłupa. Tym razem jednak skończyło się to gorzej.

Żona Alberta "Brudnego" Lorenza, Sandra, ujawniła, że jego operacja wymagała zaawansowanego sprzętu, a rekonwalescencja będzie długa i jej wyniki są niepewne.

Operacja była dla nas obojga wielkim wysiłkiem - fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Prosimy uszanować naszą prywatność. Potrzebujemy teraz czasu dla siebie

- napisała Sandra w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

"Może na tarczy, ale wracam"

Przez kilka dni po operacji Albert milczał. 28 lipca 2025 r., w poruszającym nagraniu ze szpitala, zwrócił się do fanów prosto z karetki:

Wracam. Może na tarczy, ale wracam.

Głosik Lorenza brzmiał słabiutko, ale widać, że duch zawodnika sportowego w nim nie gaśnie! Po operacji kręgosłupa ból jest długotrwały i walka z nim nie będzie łatwa. Ale Albert "Brudny" Lorenz nie ma zamiaru się poddać!

Produkcja Polsatu przesłała nam oficjalne oświadczenie w sprawie wypadku: zapewniono, że uczestnik otrzymał natychmiastową pomoc medyczną, a zdrowie uczestnika było ubezpieczone. Przypomniano, że przed startem każdy zawodnik przechodzi obowiązkowy briefing bezpieczeństwa, może testować przeszkody i w każdej chwili zrezygnować z udziału. Produkcja podkreśliła, że wszystkie procedury zostały zachowane.

Uczestnik Ninja vs ninja musi zadbać o zdrowie

Fani i bliscy Lorenza czekają teraz na kolejne informacje o jego stanie zdrowia. Powrót do dawnej sprawności może być trudny, a udział w jesiennej edycji programu, do której "Brudny" nagrywał, stoi pod znakiem zapytania. Na razie priorytetem pozostaje powrót do sprawności i rehabilitacja.

