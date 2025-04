Kontuzjowana Blanka zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami"! Wyjawiła nam, co się stało. To musiało boleć!

Magdalena Narożna, liderka zespołu "Piękni i Młodzi", była jedną z najbardziej barwnych postaci tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jej obecność na parkiecie wzbudzała wiele emocji - nie tylko dzięki pełnym energii choreografiom, ale również dzięki szczerości i naturalności, którą wnosiła do programu. Choć wielu fanów kibicowało jej do samego końca, w ostatnim odcinku musiała opuścić program. Po zakończeniu swojej tanecznej przygody zdecydowała się podzielić refleksją, która dotyczy m.in. jurorów.

Magdalena Narożna przemówiła po opuszczeniu "Tańca z Gwiazdami"

Magdalena Narożna i jej taneczny partner z tygodnia na tydzień dawali z siebie coraz więcej. Jej metamorfoza taneczna była zauważalna, a zaangażowanie ogromne. Jednak jurorzy często nie byli tak entuzjastyczni w ocenach. Gdy ogłoszono, że para odpada, w mediach społecznościowych zawrzało. Fani nie kryli oburzenia, pisząc o "niesprawiedliwej decyzji" oraz o "niedocenieniu postępów". W rozmowie z "Super Expressem" w końcu głos zabrała sama zainteresowana.

Uważam, że trzeba wychodzić z takiego programu z uśmiechem na twarzy i być wdzięcznym - bez żadnych złości. Absolutnie nie mam do nikogo złości, dziękuję za każdą opinię dobrą, złą, gorszą, lepszą. To są jurorzy tylko i wyłącznie. Dla mnie najważniejsza opinia to jest opinia ludzi, którzy nas oglądali, naszych fanów, którzy nas wspierali i tutaj na parkiecie i przed telewizorami. To jest opinia najważniejsza. Tutaj każdy pełni jakąś swoją rolę, każdy wykonuje ją w taki, a nie inny sposób, także ja dziękuję bardzo jurorom i całej produkcji. Wszystkim, że mogłam uczestniczyć w tak pięknym projekcie - mówi "Super Expressowi" Magda Narożna.

Magdalena Narożna mimo zakończenia udziału w "Tańcu z Gwiazdami" zdobyła ogromne uznanie widzów. Jej autentyczność, hart ducha i pozytywna energia zostaną zapamiętane na długo. Choć jej taneczna przygoda dobiegła końca, pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. A co do jurorów? Choć nie zawsze byli zgodni z opinią widzów, Magdalena z klasą i szacunkiem podeszła do ich ocen, pokazując, że prawdziwą gwiazdę poznaje się nie tylko po tym, jak tańczy - ale też po tym, jak odchodzi.

Rozmawiała Julita Buczek

