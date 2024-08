Co za wiadomości!

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2024 mamy już za sobą. Ogromne wydarzenie odbywające się w Sopocie, jak co roku przyciągnęło sporo fanów z całej Polski. W środę 21 sierpnia 2024 roku w Operze Leśnej zaprezentowanych zostało wiele znanych i lubianych utworów. Imprezę z kolei poprowadzili Marcin Prokop, Damian Michałowski, a także Jan Pirowski. Na scenie wśród zaproszonych gwiazd pojawiła się także Julia Wieniawa, która wykonała utwór "Sobą tak".

Julia Wieniawa w ogniu krytyki na Top of the Top Sopot Festival 2024

Julia Wieniawa swoją piosenkę "Sobą tak" zaprezentowała podczas koncertu "Muzyka to coś, co nas łączy". Popularna artystka w kolorowej stylizacji i energicznej choreografii postanowiła poderwać tłum. Niektórzy pod jej występie byli zachwyceni i pisali pozytywne komentarze w sieci. Rozprawiali o dobrym głosie oraz umiejętności łączenia tańca ze śpiewem. Znaleźli się jednak i tacy, którzy skrytykowali występ Julki. Pojawiły się też zarzuty, że Wieniawa korzysta z playbacku.

"Występ Wieniawy był jak tania podróba Dua Lipy"

"Kto jej pozwolił wystąpić obok takich gwiazd jak De Mono czy Renata Przemyk? Żenada"

"Czy to jest piosenkarka?" - pisali w sieci internauci.

Co będzie dziać się podczas czwartego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024?

Podczas czwartego dnia festiwalu odbędzie się okrągły jubileusz 30-lecia płyty Edyty Bartosiewicz: "Sen", a także oficjalne zamknięcie Top Sopot Festival 2024 w Sopocie. Czwarty i zarazem ostatni dzień wydarzenia odbędzie się pod hasłem: "Legendy Polskiej Muzyki". Zaplanowano występy artystów takich jak: Ewa Bem, Prońko, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Grażyna Łobaszewska, Andrzej Dąbrowski, a także wielu innych znanych muzyków.

