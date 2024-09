Julia Wieniawa chwali się zagraniczną karierą w sieci. Ma ku temu powody

Julia Wieniawa to jedna z tych polskich artystek młodego pokolenia, które doskonale wiedzą czego chcą. Młoda gwiazda nie raz pokazała, że jest zdeterminowana i gotowa do ciężkiej pracy. Niedawno pojawiła się na paryski Fashion Weeku, gdzie zachwyciła urodą. Czy to otworzy jej drzwi do zagranicznej kariery?