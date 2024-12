Nikt się nie spodziewał takiej parki na Balu Fundacji TVN! Udany debiut?

Też to widzicie?

Kim jest Justyna Gradek?

Justyna Gradek to celebrytka z milionem obserwujących na Instagramie. Fotomodelka trafiła na czołówki mediów plotkarskich gdy związała się ze światowej sławy projektantem, Philippem Pleinem. 31-latka z Łodzi nie zagrzała jednak na długo miejsca u boku modowego giganta i zaczęła robić celebrycką karierę w Polsce. W 2019 roku pobrała się z niejakim Karolem Miśkiewiczem, zawodnikiem MMA. Poznali się w marcu, zaręczyli w kwietniu, a w maju już brali ślub. Równie szybko małżeństwo się rozpadło...

Justyna sugerowała, że wielokrotnie ją oszukiwał, a nawet zdradzał z dwiema kobietami na raz. Potem opowiadała w mediach, że ma poważne kłopoty z zaufaniem kolejnemu mężczyźnie... choć adoratorów z pewnością nie brakuje. W końcu większość kariery Gradek opiera się na jej rozgogolonych i niezwykle odważnych zdjęciach na Instagramie. Fanka operacji plastycznych może się pochwalić niezwykle obfitym biustem, co przyciąga uwagę. Niedawno wyznała w mediach, że planuje zmniejszyć swój największy atut. Może to zbliżyło ją do Macieja Panka, właściciela kliniki medycyny estetycznej?

Justyna Gradek i Maciej Panek na Balu Fundacji TVN

Justyna Gradek i Maciej Panek wybrali się na... Bal Fundacji TVN. Impreza zwykle kojarzyła się z elegancją, bogactwem, prezesami i elegancją. Trzeba przyznać, że zdjęcia tej pary z akurat tego czerwonego dywanu wielu zaskoczyły.

Oboje postawili na czarne, wieczorowe kreacje, choć oczywiście w swoim stylu. Maciej Panek pozował w okularach słonecznych, Justyna Gradek - grała nogą w kreacji z półprzezroczystym gorsetem, który uwydatniał jej wdzięki. Co ciekawe - Justyna miała na sobie kreację tego samego projektanta co Julia Wieniawa.

Ciekawe, czy panie spotkały się na przymiarkach? Justyna Gradek uzupełniła kreację czarnymi szpilkami, "mokrą" fryzurą i bogato zdobionymi rękawiczkami.

