Olejnik, Koroniewska i Warnke zachwyciły na Charytatywnym Balu Fundacji TVN! Kreacje jak z Hollywood

Charytatywny Bal Fundacji TVN od lat uchodzi za jedną z najważniejszych i najbardziej eleganckich imprez charytatywnych w Polsce. W trakcie gali tradycyjnie zbierane są środki dla potrzebujących, a wydarzeniu towarzyszy wyjątkowa oprawa i tłum znanych osobistości pozujących na czerwonym dywanie. Nie inaczej było w tym roku - gwiazdy tłumnie przybyły, prezentując kreacje rodem z hollywoodzkich gal.

Wśród zaproszonych gości znalazła się ścisła czołówka polskich mediów, aktorów i celebrytów. Monika Olejnik zwróciła uwagę białą, wyjątkowo elegancką stylizacją, przypominającą nieco kreacje ślubne. Na podobny kolor postawiła Joanna Koroniewska, która pojawiła się na balu w towarzystwie męża, Macieja Dowbora. Klasyczną czerń wybrały m.in. Paulina Krupińska-Karpiel oraz Izabella Krzan — ta druga zdecydowała się na odważne przełamanie stylizacji białymi szpilkami.

Polecamy: Monika Olejnik w "butach-wiewiórkach" przechadza się po Warszawie. Ależ ją przyłapali!

Sporo zainteresowania wzbudziła również Marta Wierzbicka, która zaprezentowała się w efektownej, żółtej sukni przywodzącej na myśl księżniczki z animacji Disneya. Z kolei Katarzyna Warnke i Anita Werner przyciągały spojrzenia intensywną czerwienią swoich kreacji, stawiając na wyrazisty i niezwykle szykowny look.

Nie przegap: Kasia Warnke na GIGA obcasach łamie przepisy! Nie idźcie tą drogą

Atmosfera balu, jak co roku, nawiązywała do największych światowych gal filmowych. Dziennikarze, prezenterzy i aktorzy zgodnie postawili na styl glamour, inspirując się nieco estetyką starego Hollywood. Dominowały klasyczne barwy - czerń oraz biel - choć pojawiły się także bardziej odważne akcenty kolorystyczne.

W tegorocznym wydarzeniu wzięły udział m.in. Monika Olejnik, Paulina Krupińska, Izabella Krzan, Dorota Szelągowska, Joanna Koroniewska, Sandra Hajduk i Marta Kuligowska.

Która kreacja zrobiła na was największe wrażenie?

Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.