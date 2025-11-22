Olejnik, Koroniewska i Warnke zachwyciły na Charytatywnym Balu Fundacji TVN! Kreacje jak z Hollywood

Charytatywny Bal Fundacji TVN od lat uchodzi za jedną z najważniejszych i najbardziej eleganckich imprez charytatywnych w Polsce. W trakcie gali tradycyjnie zbierane są środki dla potrzebujących, a wydarzeniu towarzyszy wyjątkowa oprawa i tłum znanych osobistości pozujących na czerwonym dywanie. Nie inaczej było w tym roku - gwiazdy tłumnie przybyły, prezentując kreacje rodem z hollywoodzkich gal.
Wśród zaproszonych gości znalazła się ścisła czołówka polskich mediów, aktorów i celebrytów. Monika Olejnik zwróciła uwagę białą, wyjątkowo elegancką stylizacją, przypominającą nieco kreacje ślubne. Na podobny kolor postawiła Joanna Koroniewska, która pojawiła się na balu w towarzystwie męża, Macieja Dowbora. Klasyczną czerń wybrały m.in. Paulina Krupińska-Karpiel oraz Izabella Krzan — ta druga zdecydowała się na odważne przełamanie stylizacji białymi szpilkami.
Polecamy: Monika Olejnik w "butach-wiewiórkach" przechadza się po Warszawie. Ależ ją przyłapali!
Sporo zainteresowania wzbudziła również Marta Wierzbicka, która zaprezentowała się w efektownej, żółtej sukni przywodzącej na myśl księżniczki z animacji Disneya. Z kolei Katarzyna Warnke i Anita Werner przyciągały spojrzenia intensywną czerwienią swoich kreacji, stawiając na wyrazisty i niezwykle szykowny look.
Nie przegap: Kasia Warnke na GIGA obcasach łamie przepisy! Nie idźcie tą drogą
Atmosfera balu, jak co roku, nawiązywała do największych światowych gal filmowych. Dziennikarze, prezenterzy i aktorzy zgodnie postawili na styl glamour, inspirując się nieco estetyką starego Hollywood. Dominowały klasyczne barwy - czerń oraz biel - choć pojawiły się także bardziej odważne akcenty kolorystyczne.
W tegorocznym wydarzeniu wzięły udział m.in. Monika Olejnik, Paulina Krupińska, Izabella Krzan, Dorota Szelągowska, Joanna Koroniewska, Sandra Hajduk i Marta Kuligowska.
Która kreacja zrobiła na was największe wrażenie?