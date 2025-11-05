Kasia Warnke na GIGA obcasach łamie przepisy! Nie idźcie tą drogą

To obuwie nie wygląda na przystosowane do jazdy na rowerze, ale czego się nie robi dla mody? Katarzyna Warnke, znana z zamiłowania do mody i stylowych butów oraz torebek, odwiedziła w Warszawie zakład szewca. Korzystając z jesiennego słońca, wybrała się tam rowerem. Mimo ogromnych obcasów z pedałowaniem radziła sobie całkiem nieźle, ale o przepisach najwyraźniej zapomniała.

Rower? To się chwali. A co z przepisami?

Gwiazda przejeżdżała rowerem przez pasy dla pieszych bez wyznaczonej ścieżki, czego robić nie wolno. Zgodnie z prawem powinna zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście. Za przewinienie co prawda nie grozi surowa kara, bo mandat w wysokości 100 złotych, ale takie zachowanie jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla pieszych.

Apelujemy do gwiazdy, by nie zsiadała z roweru (chyba że przejeżdża przez pasy), bo to ekologiczne i zdrowe rozwiązanie, natomiast wybierając ten środek lokomocji - Kasiu, pamiętaj też o przepisach!

Stylowa gwiazda w drodze do szewca

Warnke wybiera się do szewca regularnie, by naprawiać swoje drogocenne torebki od projektantów lub pochodzące ze znanych domów mody. W marcu oszczędna i gospodarna aktorka oddawała do profesjonalisty dwa cudeńka, za które w sumie trzeba zapłacić nawet ponad 20 tys. zł, choć torebki są malutkie. Jednak marka robi swoje - Dior i Yves Saint Laurent - stąd horrendalna cena.

Co tym razem naprawiała gwiazda? Nie wiadomo. Faktem jest jednak, że do szewca pojechała w szykownym wydaniu. Połączyła proste dżinsy z czarną, jednolitą górą w postaci dość krótkiej jesiennej kurki z kołnierzem, ale wisienką na torcie były buty - na platformie i potężnych obcasach.

