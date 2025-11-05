Kasia Warnke na GIGA obcasach łamie przepisy! Nie idźcie tą drogą

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aga Kwiatkowska
2025-11-05 5:06

Katarzyna Warnke (48 l.) to piękna i utalentowana aktorka, natomiast - jak widać na naszych zdjęciach - przepisy ruchu drogowego nie są jej mocną stroną. Gwiazda po załatwieniu sprawunków przemierzała ulice warszawskiego śródmieścia rowerem, co się chwali, ale niestety łamała przy tym przepisy.

To obuwie nie wygląda na przystosowane do jazdy na rowerze, ale czego się nie robi dla mody? Katarzyna Warnke, znana z zamiłowania do mody i stylowych butów oraz torebek, odwiedziła w Warszawie zakład szewca. Korzystając z jesiennego słońca, wybrała się tam rowerem. Mimo ogromnych obcasów z pedałowaniem radziła sobie całkiem nieźle, ale o przepisach najwyraźniej zapomniała.

Rower? To się chwali. A co z przepisami?

Gwiazda przejeżdżała rowerem przez pasy dla pieszych bez wyznaczonej ścieżki, czego robić nie wolno. Zgodnie z prawem powinna zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście. Za przewinienie co prawda nie grozi surowa kara, bo mandat w wysokości 100 złotych, ale takie zachowanie jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla pieszych.

Apelujemy do gwiazdy, by nie zsiadała z roweru (chyba że przejeżdża przez pasy), bo to ekologiczne i zdrowe rozwiązanie, natomiast wybierając ten środek lokomocji - Kasiu, pamiętaj też o przepisach! 

Stylowa gwiazda w drodze do szewca

Warnke wybiera się do szewca regularnie, by naprawiać swoje drogocenne torebki od projektantów lub pochodzące ze znanych domów mody. W marcu oszczędna i gospodarna aktorka oddawała do profesjonalisty dwa cudeńka, za które w sumie trzeba zapłacić nawet ponad 20 tys. zł, choć torebki są malutkie. Jednak marka robi swoje - Dior i Yves Saint Laurent - stąd horrendalna cena. 

Co tym razem naprawiała gwiazda? Nie wiadomo. Faktem jest jednak, że do szewca pojechała w szykownym wydaniu. Połączyła proste dżinsy z czarną, jednolitą górą w postaci dość krótkiej jesiennej kurki z kołnierzem, ale wisienką na torcie były buty - na platformie i potężnych obcasach.

SE_Katarzyna Warnke rozpuściła włosy i to wystarczyło. Na pierwszy rzut oka była nie do poznania! Coś się zmieniło
Katarzyna Warnke
32 zdjęcia
Katarzyna Warnke
29 zdjęć
KATARZYNA WARNKE