Oszczędna Kasia Warnke! Zaniosła torebki warte dziesiątki tysięcy zł do szewca. Mamy zdjęcia!

Kasia Warnke od lat pracuje zawodowo, udało jej się zrobić karierę, a więc i sporo zarobić. Polscy widzowie dobrze znają i jej nazwisko, i twarz. Gwiazda grała w głośnych "Kobietach mafii", "Pętli" czy "Botoksie", a to przecież jedynie kilka z kilkudziesięciu produkcji, w jakich brała udział.

Popularność, zasobny portfel i słabość do dodatków wartych krocie nie przeszkadzają Warnke w byciu oszczędną i gospodarną. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę, gdy oddawała do renowacji kilka torebek ze swojej kolekcji luksusowych dodatków, które nosi nie tylko podczas wielkich wyjść, ale i na co dzień.

Warnke u szewca. Tak dba o drogocenne torebki

Warnke nie należy do gwiazd, które zarabiają aż tyle, by luksusowe torebki traktować niczym jednorazówki. Zresztą takie podejście w XXI w. jest dla wielu nie do przyjęcia również ze względu na ekologię, a nie tylko ilość pieniędzy na koncie.

Nic więc dziwnego, że paparazzi przyłapali Kasię w momencie, gdy oddawała do szewca dwa cudeńka, za które w sumie trzeba zapłacić nawet ponad 20 tys. zł, choć torebki są malutkie. Jednak marka robi swoje i stąd horrendalna cena. Bordowa, nieduża saszetka z wiszącą złotą literą D to dzieło domu mody Dior, a czarna jest sygnowana logo marki Yves Saint Laurent.

Jeśli trzecia torebka, którą Warnke oddała do renowacji, była oryginalną "chanelką", to mogła kosztować nawet 30 tys. zł!

A po sprawunkach czas na coś dobrego

Gdy Warnke załatwiła pilne sprawunki, postanowiła zatroszczyć się o siebie - zjeść coś smacznego i wypić kieliszek złocistego napoju. Jednak w czasie posiłku nie rozstawała się z telefonem. Widać, że jest zapracowana!

Ile zarabia Kasia Warnke?

Gwiazda, podobnie jak jej koleżanki czy koledzy z branży, nieczęsto otwarcie mówi o otrzymywanych gażach. Ale coś niecoś o zarobkach gwiazdy wiadomo. W 2022 r. Warnke, wtedy jeszcze związana z Piotrem Stramowskim, wyznała w rozmowie z Magdą Mołek, że to jej mąż zarabia więcej. Aktorka miała dostawać za dzień zdjęciowy do "Kobiet mafii" 7,5 tys. zł.

Z kolei w 2018 r. informator Kozaczka zdradził, że Kasia otrzymała aż 100 tys. zł za sesję do "Playboya".

Maryla Rodowicz z torebką za kilkanaście tysięcy złotych. Jeszcze niedawno narzekała na emeryturę!