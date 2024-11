Piotr Stramowski długo milczał na temat rozwodu. Teraz wyznał zaskakującą prawdę

To była jedna z gorętszych par showbiznesu! Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski poznali się na planie filmu "W spirali", w którym wspólnie grali i od razu między nimi zaiskrzyło. W 2016 roku sformalizowali swój związek, a trzy lata później na świat przyszła ich córeczka. Wydawało się, że stworzyli rodzinę idealną, tym większe było zaskoczenie, gdy poinformowali o rozstaniu.

W październiku 2022 roku oboje wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że się rozstają. Rok później oficjalnie byli już po rozwodzie. Cała rozprawa trwała zaledwie 20 minut. W przeciwieństwie do wielu medialnych małżeństw, Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski nie zdecydowali się na publiczne pranie brudów i zawsze opowiadali o sobie z szacunkiem. Aktorka wielokrotnie zapewniała, że łączą ją dobre relacje z byłym partnerem.

Krótko po oficjalnym rozstaniu aktor zaczął pokazywać się u boku nowej partnerki, z którą jest do dzisiaj. Wybranką Stramowskiego jest Natalia Krakowska, która pracowała jako scenografka przy jednej z produkcji, w której udział brał aktor.

Teraz w rozmowie z Joanną Przetakiewicz zdradził nieco więcej na temat rozstania z Warnke. Wyznał, że pozostawił byłej żonie cały dom. Nie chciał "zmieniać córce domu". Sobie za to zbudował nową przestrzeń i jak wyznał, było to niesamowicie "odświeżające" doświadczenie. Wyznał też, że jeszcze kilka lat temu w ogóle nie brał pod uwagę rozstania z żoną. Rozwód uważał za porażkę.

Myślałem, że ludzie, którzy się rozstali po prostu nie są zdolni do tego, żeby się dogadać, są niedojrzali, nie potrafią. Po czym nagle budzisz się i nie ma tej osoby i tobie się to przytrafiło - stwierdził w programie "Życie od nowa".

Aktor opowiedział również o swojej obecnej partnerce, Natalii. Para coraz chętniej pokazuje się razem na imprezach branżowych czy premierach. Często pozują również razem na Instagramie.

Spotkaliśmy się z Natalią, to jest osoba, z którą jest mi po prostu dobrze. Wychowujemy sobie nasze dzieci i sobie żyjemy. Najważniejsza jest miłość, jak tego nie ma, no to nie ma związku. Często jest tak, że jest ta miłość, a ludzie się nie dopasowują charakterologicznie albo się ścierają (...)... No i u nas też jest ta miłość wielka, a przy okazji jakoś tak fajnie się z Natalią dobraliśmy, bo jesteśmy bardzo podobni, rozumiemy się wzajemnie - przyznał aktor.