Piotr Stramowski wciąga ukochaną do show-biznesu. Wyznał nam całą prawdę

Piotr Stramowski to jeden z tych aktorów, który uwielbia zaskakiwać swoich fanów. Niedawno pojawił się w studiu programu "Taniec z gwiazdami", gdzie towarzyszyła mu piękna Natalia Krakowska oraz synek ukochanej. Cała trójka bacznie obserwowała to co działo się na parkiecie.

Piotr Stramowski wciąga ukochaną do show-biznesu

Piotr niezbyt często mówi o swoim życiu prywatnym i raczej je chroni. W rozmowie z nami zrobił wyjątek i nam jako pierwszym powiedział, co już niedługo będzie dziać się z jego karierą. Okazuje się, że ma ona ogromny związek z ukochaną Natalią Krakowską, z którą aktor spotyka się od jakiegoś czasu.

Zakochani planują bowiem wspólny projekt. Aktor w rozmowie z nami nie zdradził niestety, czego będzie on dotyczyć, ale zachęcił fanów do obserwowania go w mediach społecznościowych, ponieważ jak mówi, już niedługo wszystko się wyjaśni.

"Na razie też coś dużego się szykuje. Akurat z moją partnerką coś szykujemy dla widzów. Pierwszy raz mówię o tym u was, więc to jest taki teaserek, ale można powiedzieć "stay tunned" oglądajcie nasze instagramy, bo będzie się niedługo działo" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" aktor.

Postanowiliśmy podrążyć nieco temat i wypytać o to, gdzie będzie można oglądać nowy projekt Stramowskiego i Krakowskiej. Aktor wyjawił nam, że premiera będzie mieć miejsce w sieci. 36-latek nie wyklucza jednak tego, aby z formatem iść do telewizji. Nie zostaje nam więc nic innego niż trzymać kciuki.

"Na razie może w internecie, może później telewizja. Zobaczymy, zaczynamy od internetu" - wyznał Stramowski redakcji se.pl.

Kim jest Natalia Krakowska?

Natalia Krakowska w bazie portalu Film Polski podpisana jest jako scenografka oraz rekwizytorka w czterech produkcjach: "39 i pół tygodnia", "Pajęczyna", "Żeby nie było śladów", a także "Fighter".

Jak informuje w mediach piękna blondynka, studiowała także na Uniwersytecie Warszawskim i warszawskim SWPS. Jej specjalnością są neurokognitywistyka oraz neuromarketing.

