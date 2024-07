Ukochana Piotra Stramowskiego udzieliła pierwszego wywiadu. Padło pytanie o ślub!

Piotr Stramowski na salonach z piękną ukochaną

Katarzyna Warnke (46 l.) i Piotr Stramowski (36 l.) tworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych związków w polskim show-biznesie. Para doczekała się córki, ale ich małżeństwo nie wytrzymało próby czasu. Niespodziewanie, w październiku 2022 roku małżonkowie opublikowali oświadczenie, w którym poinformowali o rozstaniu.

Krótko po oficjalnym rozstaniu aktor zaczął pokazywać się u boku tajemniczej blondynki. Nową wybranką Stramowskiego jest Natalia Krakowska, która pracowała jako scenografka przy jednej z produkcji, w której udział brał aktor. Jest również absolwentką neurokognitywistyki i biofizyki molekularnej, która zarabia na życie jako doradczyni. "Pomagam w łamaniu schematów systemowych dla pełnego życia i prosperującej marki" - tłumaczyła na Instagramie.

Początkowo para unikała rozgłosu, jednak z czasem zaczęli coraz śmielej pokazywać się razem na branżowych imprezach. W kwietniu w rozmowie z naszą dziennikarką Piotr Stramowski opowiedział o swoich przyszłych planach zawodowych. Przyznał, że uwzględnia w nich również Natalię. Zakochani planują bowiem wspólny projekt. Aktor nie zdradził niestety, czego będzie on dotyczyć.

"Na razie też coś dużego się szykuje. Akurat z moją partnerką coś szykujemy dla widzów. Pierwszy raz mówię o tym u was, więc to jest taki teaserek, ale można powiedzieć 'stay tunned' oglądajcie nasze instagramy, bo będzie się niedługo działo" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" aktor.

Piotr Stramowski i Natalia Krakowska planują ślub?

Para niedawno pojawiła się na jednej z branżowych imprez. I po raz pierwszy postanowili udzielić wspólnego wywiadu. Zdradzili przy okazji czym jest tajemniczy projekt, nad którym pracują. Okazuje się, że zakochani są niemal nierozłączni, dlatego postanowili zrobić coś razem również w życiu zawodowym.

"Niestety nasze wakacje w tym roku są głównie projektowe. Mamy dość gęsto do końca sierpnia, może ewentualnie we wrześniu uda nam się gdzieś uciec. Czy ten nowy podcast się pojawi, czy się buduje, to jest cały czas proces. Nam zależy, aby to była najwyższa jakość, a nie, że po prostu sobie postoimy i pogadamy. Na razie się przygotowujemy" - wyznała Natalia w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Aktor dodał, że jest to ich pierwsze wystąpienie razem oraz pierwsza wspólna rozmowa z mediami. "My za sobą tęsknimy jak pracujemy osobno, więc musieliśmy znaleźć coś, aby cały czas być razem. Spędzamy ze sobą 98 procent życia, to jeszcze te 2 procent musieliśmy dobić" - podkreślili zakochani.

Dziennikarka portalu zapytała na koniec czy zakochani planują w najbliższym czasie zalegalizować swój związek. Natalia Krakowska odpowiedziała krótko: "Ja się nie czuję nielegalna. Jest bardzo ok. I jest super".

