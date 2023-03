Nowa dziewczyna Piotra Stramowskiego szczerze o seksie! "To styl życia"

Nowa dziewczyna Piotra Stramowskiego została seks ekspertką! Poucza obserwatorów na temat intymnego życia

Co sądzi o seksie nowa dziewczyna prawie byłego męża Katarzyny Warnke? Teraz znamy już odpowiedź na to pytanie. Przypomnijmy - chodzi o Natalię Krakowską, z którą związał się aktor Piotr Stramowski krótko po rozstaniu z żoną Katarzyną Warnke. Natalia Krakowska to absolwentka neurokognitywistyki i biofizyki molekularnej, która zarabia na życie jako swoista doradczyni. "Pomagam w łamaniu schematów systemowych dla pełnego życia i prosperującej marki" — wyjaśniała, choć dość tajemniczo, w mediach społecznościowych. Teraz nowa partnerka Piotra Stramowskiego okazała się seks ekspertką! Natalia Krakowska odsłoniła swoje nowe oblicze na swoim koncie na Instagramie. Nowa dziewczyna Piotra Stramowskiego bez ogródek pisała o seksie.

Nowa partnerka Stramowskiego: "Sex nie jest aktem, a stylem życia"

"Tak jak już kiedyś pisałam - sex nie jest aktem, a stylem życia, a dobry sex to efekt uboczny dbania o siebie nawzajem, rozmawiania ze sobą i nawiązywania prawdziwej, bliskiej i intymnej relacji. (+ Filmy porno kłamią a każdy lubi co innego). (...) Stosunek, jeśli robiony dobrze może być świetnym narzędziem do regulowania układu nerwowego i zwiększania codziennej satysfakcji" - pisze m.in. Natalia Krakowska. Uważa, że nasze podejście do seksu "ma podłoże w tym, jak się o nim dowiedzieliśmy i jak zostaliśmy go nauczeni". Dodaje też, że warunkiem odczucia "pełni przyjemności" jest to, by "organizm czuł się bezpiecznie, spokojnie, zaakceptowany".

Natalia Krakowska: "To pewnie hipokamp wrzuca mi nieprzyjemne wspomnienia w trakcje"

Potem robi się bardzo naukowo! "Zwracając uwagę na różne aspekty neurobiologiczne, możesz łatwiej zauważyć, w którym obszarze występuje u Ciebie rozregulowanie i zacząć podejmować kroki, żeby je naprawić (np. mam złe wspomnienia z poprzednich razy więc to pewnie hipokamp wrzuca mi nieprzyjemne wspomnienia w trakcje, utrudniając mi rozluźnienie LUB wstydzę się odrzucenia, przez co nie pozwalam sobie odpuścić kontroli wszystkiego, co się dzieje)" - naucza nowa dziewczyna Stramowskiego.

