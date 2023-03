Katarzyna Warnke przerobiła tatuaż! To był symbol miłości do Stramowskiego. Nie zgadniesz, jak teraz wygląda

Katarzyna Warnke przerobiła tatuaż, który symbolizował jej miłość do Piotra Stramowskiego. Wiadomo, co sobie wytatuowała

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski tworzyli jedną z najpiękniejszych aktorskich par polskiego showbiznesu. Byli małżeństwem od 2016 roku, doczekali się 4-letniej dziś córki Helenki. Wydawało się, że będą ze sobą już zawsze. Niestety, w październiku ubiegłego roku para ogłosiła rozstanie. "Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie" – napisali wtedy w mediach społecznościowych. Piotr Stramowski związał się następnie z niejaką Natalią Krakowską. Byli małżonkowie pokazali, jak rozstać się z klasą, czym wzbudzili powszechny podziw i szacunek. Nie powiedzieli o sobie nawzajem jednego złego słowa, a Katarzyna Warnke życzyła swojej córce "najlepszej macoszki".

Katarzyna Warnke zmieniła kółko w węża. Zmieniła tatuaż po rozstaniu z mężem

Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że ich miłość przeszła definitywnie do historii. Z tego powodu Katarzyna Warnke podjęła pewną ważną decyzję. Jak informuje Wirtualna Polska, aktorka zdecydowała się przerobić tatuaż będący symbolem jej związku z Piotrem Stramowskim. Niegdyś oboje wytatuowali sobie na nadgarstkach takie same kółka. Teraz podobno Warnke zmieniła kółko w... węża! Co na to Piotr Stramowski? "Kasia sobie zrobiła tatuaż. Jest bardzo ładny. Miała taką potrzebę i super, jak tak czuła. Być może ja też sobie jakiś zrobię" - powiedział w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, a Pomponikowi ujawnił, że być może sam zrobi to samo, ale nie jest jeszcze pewien.

