Serial "W11" wygenerował fortunę. Aktorzy dostali "ochłapy". Gwiazdy walczą w sądzie o miliony

Serial "W11 - Wydział Śledczy" swego czasu był jednym z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji, chętnie oglądanym przez miliony widzów. Zadebiutował w 2004 roku i trwał przez kolejne dziesięć lat, co jest tylko dowodem jego wielkiego sukcesu. W ramach "W11" widzowie mogli poznać kulisy pracy policjantów, w których role wcielali się... prawdziwi funkcjonariusze. I tak oto aktorami oraz aktorkami zostali między innymi starszy aspirant Sebastian Wątroba, komisarz Maciej Dębosz, nadkomisarz Anna Potaczek, starsza sierżant Anna Palka czy nadkomisarz Joanna Czechowska (po ślubie - Zakrzewska). To właśnie ta ostatnia, będąca absolwentką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, cieszy się już policyjną emeryturą, ale wciąż pozostaje aktywna zawodowo. W ostatniej rozmowie z portalem Plejada policjantka ujawniła też szczegóły dotyczące długiej batalii prowadzonej ze stacją TVN w sprawie tantiem za serial "W11". Walka toczy się o kwotę w wysokości 17 milionów złotych, więc jest to ogromna kwota, która miałaby zostać wypłacona przez Związek Artystów Scen Polskich, który pośredniczym między stronami. Pieniądze miałyby zostać również podzielone między 8 aktorów, którzy wspólnie skierowali sprawę do sądu. Na jakim etapie obecnie jest ta sprawa? Szczegóły poniżej.

Gwiazdy "W11 - Wydział Śledczy" walczą z TVN-em. "Nie mieliśmy z tego ani złotówki"

Joanna Zakrzewska w rozmowie z Plejadą mówi wprost, że stacja powinna zapłacić gwiazdom serialu "W11" dużo więcej pieniędzy, ponieważ program był w primetime przez dziesięć lat. To nie wpłynęło jednak na gaże aktorów, jak przekonują sami zainteresowani, którzy mieli dostawać jedynie "ochłapy".

- Nie mieliśmy z tego ani złotówki. Tantiemy dostawali wszyscy, łącznie z producentką, montażystami, reżyserami itd. Wszyscy je dostawali, tylko nie my, grający w serialu. A to były jeszcze czasy, kiedy ludzie oglądali telewizję i TVN trochę na tym zarobił. (...) Częściowo po tej awanturze ZASP zaczął wypłacać, ale patrząc na zarobki formatu, to są zwykłe ochłapy, w dodatku na bazie tego, co oni sami sobie wymyślili w 2018 r., kiedy zmienili swoje wewnętrzne przepisy, według których należy nam się o wiele mniej niż wcześniej - ujawniła Joanna Zakrzewska.

Gwiazdy serialu zapewniają, że nie chodzi im tylko o pieniądze, lecz również "kwestie moralne". Co ciekawe, ci, którzy walczą ze stacją, zostali przez nią pominięci przy naborze do reaktywowanego serialu "Detektywi", nie otrzymując nawet zaproszenia na casting, co zdaje się jednak zrozumiałe w kontekście tego, że wystąpili przeciwko ewentualnemu pracodawcy. Kto wyjdzie z tego boju zwycięsko? Nie wiadomo.

- Sprawiedliwość kiedyś może będzie, nam bardziej wydaje się, że uczciwość każe upomnieć się o swoje prawa i powiedzieć głośno, że coś jest nie tak. Nawet jeżeli przegramy, to może ktoś inny po nas na tym skorzysta. Może podchodzę do tego idealistycznie, ale uważam, że jeżeli coś się nam należy, to mamy moralny obowiązek o to zawalczyć. Z sądami już tak jest, te sprawy trwają latami, zwłaszcza gdy druga strona ma mocnych prawników, którzy się odwołują - tłumaczy Zakrzewska w rozmowie z Plejadą.

