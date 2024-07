Piotr Stramowski o relacjach z byłą żoną. To dlatego się rozstali?

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke: Ich rozstanie zaskoczyło wielu

Piotr Stramowski (36 l.) i Katarzyna Warnke (46 l.) poznali się w 2013 roku na planie filmu "W spirali". Między aktorami szybko zaczęło rodzić się uczucie. Pobrali się w 2016 roku, a trzy lata później na świat przyszła córka pary - Helena. Niespodziewanie, w październiku 2022 roku małżonkowie opublikowali oświadczenie, w którym poinformowali o rozstaniu.

"Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej Córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności" - przekazali Warnke i Stramowski.

Rok później oficjalnie byli już po rozwodzie. Cała rozprawa trwała zaledwie 20 minut. W przeciwieństwie do wielu medialnych małżeństw, Warnke i Stramowski nie zdecydowali się na publiczne pranie brudów i zawsze opowiadali o sobie z szacunkiem. Krótko po oficjalnym rozstaniu aktor zaczął pokazywać się u boku nowej partnerki, z którą jest do dzisiaj.

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke: Dlaczego się rozstali?

Byli małżonkowie rzadko opowiadają o swoim rozstaniu. Teraz Piotr Stramowski zrobił wyjątek i w programie "RAPtowne Rozmowy" na kanale MixtapeTV opowiedział o kulisach rozpadu małżeństwa z Katarzyną Warnke. Wyjątkowo szczery gwiazdor wyznał, że już na długo przed rozwodem przeżywali kryzys, któremu starali się zapobiec.

"Ratowaliśmy to przez dwa lata. Ale doszliśmy do wniosku, że skoro przez dwa lata się nie udało, a naprawdę się staraliśmy, to trzeba to jakoś inaczej rozwiązać" - powiedział aktor w rozmowie z Bartoszem Boruciakiem. Dodał również, że nie rozstali się, dlatego, że "ktoś coś komuś zrobił".

Byli małżonkowie postanowili rozstać się w szacunku i spokoju również ze względu na małą córkę. Chociaż ich uczucie nie przetrwało, to na zawsze będą ze sobą połączeni właśnie za sprawą Helenki i dlatego dbają o zachowanie dobrych relacji. "Najważniejszy jest maluch, to żeby zadbać o dziecko" - stwierdził Stramowski. Dumny ojciec wyznał, że córka podobnie jak mama uwielbia modę i przebieranki.

"Lubi się przebierać. Pozuje do zdjęć. Wolałbym, żeby nie była TikTokerką. Staram się jej wyjaśniać, na czym według mnie polegają priorytety" - dodał gwiazdor "Pitbulla".

Piotr Stramowski o nowym projekcie z ukochaną. "Coś dużego się szykuje"

