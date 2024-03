Ciężarna Sandra Kubicka nie wytrzymała. Brzydko komentowały jej brzuch, więc dostały bana. "Zero szacunku do takich bab"

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski tworzyli jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. W 2016 roku sformalizowali swój związek, a trzy lata później na świat przyszła ich córeczka. Wydawało się, że stworzyli rodzinę idealną, tym większe było zaskoczenie, gdy poinformowali o rozstaniu. "Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej Córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski" - napisali w specjalnym komunikacie. Sąd ogłosił rozwód na pierwszej rozprawie. Aktor tworzy nowy związek, a co z jego byłą żoną?

Katarzyna Warnke zakochana? Piękna aktorka otworzyła się na temat trzeciego ślubu

W jednym z najnowszych wywiadów Katarzyna Warnke otworzyła się na temat trzeciego ślubu. Jak przyznała, nie jest on jej potrzebny. - Nie wiem, do czego by mi to miało być potrzebne. Jestem samodzielną matką i moje dziecko wymaga szczególnej uwagi. Spokój, który mogę zapewnić córce dzięki temu, że w domu jestem tylko ja, jest dla mnie istotny. Nie krytykuję innych rozwiązań, natomiast w tym momencie wybieram właśnie taki model funkcjonowania. Jeżeli mogę chodzić na randki, wyjeżdżać razem na wakacje i spędzać cudowne weekendy, to po co mi wspólne życie, wspólne mieszkanie i wspólne problemy? Chcę z niecierpliwością czekać na kolejne spotkanie. To taki powrót do przeszłości. Lubię osobność tych sfer: domowej i romantycznej - powiedziała w rozmowie z "Twoim Stylem".

