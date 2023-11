Katarzyna Warnke rozwiodła się z Piotrem Stramowskim. Teraz mówi o publicznym praniu brudów po rozstaniu

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski rozstali się

To była jedna z gorętszych par showbiznesu! Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski poznali się na planie filmu "W spirali", w którym wspólnie grali i od razu między nimi zaiskrzyło. Para w 2016 roku wzięła ślub, a w 2019 roku na świat przyszła ich córka, Helena.

Ich małżeństwo jednak nie przetrwało. W październiku 2022 roku oboje wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że się rozstają. Sąd orzekł ich rozwód 16 października 2023 roku.

Katarzyna Warnke o publicznym praniu brudów. Nawiązuje do byłego męża

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski nawet podczas rozwodu starali się zachować klasę. Aktorka wielokrotnie zapewniała, że łączą ją dobre relacje z byłym partnerem. Unikali również publicznego prania brudów po rozstaniu. Teraz Warnke zabrała głos w sprawie skandali, które często są wywoływane przez celebrytów po rozstaniu. Co o tym myśli?

"Wydaje się, że się komuś dopiecze, a rozpętuje się wojna, nad którą potem się już nie panuje. Ani nad swoimi emocjami, ani nad interpretacją pewnych gestów.Naprawdę, wystarczyłoby niewiele, żeby publicznie poszła iskra między mną a Piotrkiem. Chyba były takie insynuacje, że poszła. To był kompletny idiotyzm i obydwoje na to zareagowaliśmy i reagujemy na takie sytuacje, bo nie życzymy sobie, żeby ktoś interpretował naszą relację. To my będziemy nadawali ton temu, co wychodzi do mediów" - wyznała Warnke w rozmowie z "Plotkiem".

"Wydaje mi się, że wiele osób musi żałować, że ta wojna się rozpętała, bo rany są głębokie i mogę tylko powiedzieć, że bardzo współczuję tym ludziom, ich dzieciom, tego, co przeszli, bo rozstania są trudne. Czasami chodzi o zdradę. Publiczne piętnowanie tego to koszmar" - dodała aktorka.

