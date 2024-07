Katarzyna Warnke pokazała na sopockiej plaży, co ma najlepsze! Oczu nie można oderwać!

Katarzyna Warnke, znana m.in. z filmów „Pętla”, „Botoks” czy „Kobiety mafii” przebywa właśnie na wakacjach w Sopocie. Na swój pobyt wybrała jeden z bardziej ekskluzywnych hoteli w Trójmieście i to właśnie na przylegającej do niego plaży, wystawiła swoje wdzięki na pieszczotę promieni słonecznych. Od pięknej aktorki i jej zgrabnego ciała, aż nie można oderwać oczu.

Katarzyna Warnke kusi na plaży w Sopocie! Co za widoki!

Skąpe bikini tylko podkreśla jej kobiece atuty. Artystka dba o równomierną opaleniznę, dlatego, co rusz przewraca się, a to na brzuch, a to na plecy, a w międzyczasie nawadnia swój organizm chłodnymi napojami, a także rejestruje beztroskie chwile swojego wypoczynku na zdjęciach. W końcu selfie z plaży jest obowiązkowe! Kasia jak widać nie odcięła się od świata, bo i telefony też odbiera, ale nie ma się co dziwić, bo leżąc można się zanudzić, a tak czas szybciej płynie.

Katarzyna Warnke - kariera

Katarzyna Warnke w 2002 roku została tam absolwentką wydziału aktorskiego krakowskiej PWST. Od tego czasu zaczęła regularnie pojawiać się na deskach Teatru Starego w Krakowie i warszawskiego Teatru Rozmaitości oraz w Teatrze Studio. Grała w licznych sztukach teatralnych, takich jak: „Makbet” w reżyserii Andrzeja Wajdy, „Szkoła żon” Moliera w reżyserii Kazimierza Kutza, „Fryzjer” w reżyserii Macieja Pieprzycy, „Portret Doriana Graya” w reżyserii Michała Borczucha, „Solaris. Raport” oraz „Wyznawca” w reżyserii Natalii Korczakowskiej, „Biesy” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Warnke zajmowała się również reżyserią. Już w trakcie studiów wyreżyserowała „Drzewo tropików” – spektakl teatralny wystawiany w krakowskim Teatrze 38. W 2013 roku wystąpiła również w roli reżysera w monodramie „Uwodziciel”, którego premiera odbyła się na deskach Teatru Nowego w Warszawie. Z kolei w 2020 roku wystąpiła w audiobooku „Wyrwa.

Sławę Kasi Warnke przyniosły role w produkcjach Patryka Vegi – popularnego polskiego scenarzysty i reżysera. Przełom w karierze aktorki przyniosła rola doktor Magdy filmie pt. „Botox” w 2017 roku, jak również Anny Ostrowskiej w filmie „Kobiety mafii” rok później. Katarzyna Warnke zagrała też wiele mniejszych ról w popularnych polskich serialach telewizyjnych, takich jak: „Złotopolscy”, „Graczykowie”, „M jak miłość”, „Teraz albo nigdy!”, „Usta usta”, „Hotel 52”, „Lekarze”, „Uwikłani”, „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe”, „Chyłka”.

Warnke przed Strmowskim miła jeszcze jednego męża

W 2004 roku poślubiła fotografa Krzysztofa Rawskiego. Małżeństwo jednak nie przetrwało i 6 lat później para się rozstała. W 2015 roku na planie filmu „W spirali” aktorka poznała Piotra Stramowskiego. Rok później byli już małżeństwem, a w 2019 roku urodziła się im córka Helena. Para w październiku 2022 roku poinformowała, że się rozstaje.

Antek Królikowski o „Pętli” Patryka Vega: Prywatnie nie chce mieć nic wspólnego z bohaterami tego filmu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.