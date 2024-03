Katarzyna Warnke o macierzyństwie. "Kiedy matka jest tylko matką, staje się zwierzęciem"

Katarzyna Warnke nie pierwszy raz włożyła kij w mrowisko. Dawno nie było wywiadu, który wywołałby tak ogromne emocje. A te się dopiero rozkręcają. Aktorka w rozmowie z magazynem "Ładne Bebe" w nietypowy sposób opowiedziała o macierzyństwie. Przypomnijmy, że Katarzyna Warnke została matką w 2019 roku. Trzy lata później aktorka i jej ówczesny partner Piotr Stramowski - po 9 latach związku - ogłosili rozstanie. Dziś aktorska para jest już po rozwodzie. Katarzyna Warnke już wcześniej zdawała się sugerować, że macierzyństwo nie przysłużyło się małżeństwu z Piotrem Stramowskim. Teraz podzieliła się swoimi refleksjami w rozmowie z magazynem dla "świadomych rodziców". To, co powiedziała aktorka, skrajnie podzieliło internautów. - Kiedy matka jest tylko matką, staje się zwierzęciem. O ile na początku dziecko potrzebuje tej zwierzęcości, by przetrwać, o tyle później tego nie chce - to jeden z cytatów Katarzyny Warnke.

Katarzyna Warnke: "Dla mnie sprowadzanie siebie do roli matki to niszczenie siebie"

Aktorka znana m.in. z filmów Patryka Vegi podkreśliła też, że nie chciała "sprowadzać siebie do lęku, pieluchy i mleka". - Chyba bym nawet ostatecznie nie potrafiła. Mamy dwa wyjścia - otrzeźwieć i zacząć walczyć o siebie od razu albo dać się pochłonąć. Dla mnie sprowadzanie siebie do roli matki to niszczenie siebie. Potem pojawiają się pretensje do siebie, do partnera, do dziecka - przekonywała Katrzyna Warnke. Wywiad rozsierdził wielu internatów. "Pytanie: czy ta kobieta nie zdawała sobie sprawy, na czym polega macierzyństwo zanim sie na nie zdecydowała", "Śmieszne jest to wartościowanie ról kobiety. Wszystkie inne role są obecnie ok, bizneswoman - ok, sportowiec - ok, artystka - ok, matka - tracenie tożsamości/destrukcja", "Lęk, pieluchy i mleko... Matka staje się zwierzęciem... Tylko matka? Co za okropne słowa!! Dla mnie, i wiem że dla wielu innych kobiet również, wczesne macierzyństwo to najbardziej magiczny czas w życiu i nie zamieniłabym go na nic innego.", "Matka będąc tylko matką staje się zwierzęciem? Borze szumiący. Nie ma to jak w obronie indywidualności kobiet i ich wolnej woli w wyborze, obrazić i zdegradować te wszystkie, które wybrały rolę matki jako wiodącą w swoim życiu" - komentowali użytkownicy Instagrama krytycznie nastawieni do słów aktorki.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Katarzyna Warnke

Części internautów jednak postawa Katrzyny Warnke przypadła go gustu. "Przemądra kobieta. Brawo", "Myślę, że Pani Kasi chodziło o sprowadzanie się do tylko i wyłącznie roli matki... Tracenie tożsamości, przez to że teraz cały czas trzeba poświęcać dziecku. Ile jest przypadków, kiedy matki nie mogą normalnie świętować chociażby swoich głupich urodzin, bo wszystkie prezenty, jakie dostają są dla dziecka" - czytamy w komentarzach.