Katarzyna Warnke przerwała milczenie! Szokujące, co działo się w jej związku z Piotrem Stramowskim

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski byli małżeństwem od 2016 roku. Trzy lata później urodziła im się córeczka. W zeszłym roku niespodziewanie wydali oświadczenie o rozstaniu. - Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej Córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski - napisali aktorzy. Ostatnio informowaliśmy, że rozstający się małżonkowie dogadali się i wszystko wskazuje na to, że rozwiodą się pierwszej rozprawie rozwodowej. Co ciekawe, teraz Katarzyna Warnke postanowiła jednak opowiedzieć o powodach rozstania z Piotrem Stramowskim.

W rozmowie z Żurnalistą aktorka zaskoczyła szczerością. - Rozjechaliśmy się w budowaniu rodziny, dojrzałego związku. Myślę, że dziecko też nas obciążyło bardzo. My prowadziliśmy naprawdę bardzo śmieszne życie. Byliśmy w show biznesie taką hollywoodzką parą, co sobie totalnie wymyśliliśmy w polskich warunkach i to było mega - mówiła Katrzyna Warnke. -Mieliśmy ścisłe grono przyjaciół, z którymi bawiliśmy się "setnie", więc impreza, impreza, impreza, Piotrek siłownia, ja joga, detoks, impreza i tak... To życie było jedną wielką zabawą - dodała. Potem zrodził się pomysł założenia rodziny. - Okazało się, że to nie dla nas - wyznała bez ogródek aktorka, która zdradziła, że to Piotr Stramowski marzył o tym, a nie ona. Siłą rzeczy jednak to Katarzyna Warnke bardziej musiała zmienić tryb życia.

No, a jak inaczej zajść w ciążę? Jak inaczej być w połogu? Nie ma wyjścia. Ktoś musi zarabiać. On niezmieniony w trakcie mojej ciąży i po ciąży, niekarmiący przecież. To on był predestynowany do tego, żeby zarabiać na dom, a ja byłam predestynowana do tego, żeby zajmować się dzieckiem i to maleńkie stworzenie nosić na rękach i nosić - tłumaczyła aktorka.