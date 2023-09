Magdalena Różczka przyłapana na czułościach w kinie. Gdzie on trzyma te ręce! A to wszystko przy ludziach

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski - związek, małżeństwo, dziecko, rozstanie

Katarzyna Warnke ma za sobą wyjątkowo burzliwy okres. Cztery lata temu urodziła córeczkę, której ojcem jest Piotr Stramowski. Związek aktorskiej pary długo wydawał się idealny. Siedem lat temu Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski w tajemnicy wzięli ślub. Wydawało się, że po narodzinach dziecka zbliżą się do siebie jeszcze bardziej. Niestety w październiku 2022 roku małżonkowie poinformowali, że się rozstali. - Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie - zaznaczyli w oświadczeniu. Niedawno aktorka znana m.in. z filmów Patryka Vegi mówiła o powodach rozstania. Kryzysy w związku udawało się pokonać, dopóki nie pojawiła się córka. - Dopóki nie ma dziecka, bo to nie chodzi o to, że ono jest jakkolwiek winne, tylko po prostu dziecko zabiera uwagę, czas, nie ma czasu po prostu. Pokłócisz się, powiesz "dobra", machniesz ręką i zostają te rzeczy, których nie rozwiązałaś, a do tego wszystkiego nie masz tyle siły, atencji, nie chce ci się. Więc ludzie naprawdę muszą być zgrani, jak już pojawia się dziecko - stwierdziła Katarzyna Warnke w podcaście "Mamy tak samo".

Niewyobrażalnie piękny nos Katarzyny Warnke. Niesamowite ujęcie

Trudne doświadczenia nie odbiły się negatywnie na urodzie aktorki. 46-letnia Katarzyna Warnke nadal zachwyca wyglądem. Jest jedna część ciała, która zdaniem internautów jest u byłej partnerki Piotra Stramowskiego wyjątkowo piękna. Na Instagramie właśnie mogliśmy ją zobaczyć w niesamowitym ujęciu. Chodzi o nos Katarzyny Warnke. "Ma Pani najładniejszy nos, jaki widziałam! Serio! Zawsze, jak widzę Panią w telewizji, to ten nos mnie hipnotyzuje" - napisała jedna z internautek. "Ja tez jestem wielbicielka nosa Pani Kasi" - wtórowała inna użytkowniczka Instagrama. Pod galerią zjawiskowych zdjęć Katarzyny Warnke z różnych lat prezentujemy fotkę, na której z profilu widać niewyobrażalnie piękny nos aktorki. Piotr Stamowski już chyba go nie pocałuje...