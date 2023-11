Katarzyna Warnke zrezygnowała z pracy na rzecz dziecka

Na czas wczesnego macierzyństwa Katarzyna Warnke zrezygnowała z pracy i zajęła się Helenką (4 l.), choć jak wcześniej wspominała, nigdy nie marzyła o rodzinie. Utrzymaniem domu i zarabianiem pieniędzy zajął się Piotr Stramowski (36 l.) - No, a jak inaczej zajść w ciążę? Jak inaczej być w połogu? Nie ma wyjścia. Ktoś musi zarabiać. On niezmieniony w trakcie mojej ciąży i po ciąży, niekarmiący przecież. To on był predestynowany do tego, żeby zarabiać na dom, a ja byłam predestynowana do tego, żeby zajmować się dzieckiem i to maleńkie stworzenie nosić na rękach i nosić – powiedziała Żurnaliście.

Katarzyna Warnke po rozwodzie wróciła do rozbieranych scen. Tak prezentuje się w nowym hicie Netflix

Po rozstaniu wróciła jednak do grania. Możemy oglądać ją w nowym hicie platformy Netflix „Absolutni debiutanci", w którym wciela się w Tamarę - jedną z głównych bohaterek. Od pierwszych odcinków prezentuje swoje wdzięki w naprawdę gorących i odważnych scenach... Sporo osób pewnie tęskniło za tym widokiem.

