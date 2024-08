Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski poznali się w 2013 roku. To właśnie wtedy ich relacja zaczęła kiełkować. Po kilku miesiącach znajomości zaczęli pojawiać się na branżowych imprezach. Mimo tego, że wiele osób wypominało im różnicę wieku (11 lat), to oni nie przejmowali się tym i raczej nie komentowali złośliwych komentarzy.

Warnke i Stramowski pobrali się trzy lata po pierwszym spotkaniu. Kasia zdecydowała się na założenie rodziny z Piotrem i w 2019 roku powitali na świecie córeczkę - Helenę. Niestety coś zaczęło się między nimi psuć. Miłość się wypaliła i w październiku 2022 roku aktorska para ogłosiła rozstanie. Rok później oficjalnie sfinalizowali rozwód. Piotr znalazł nową ukochaną, a Kasia postanowiła pobyć sama.

Katarzyna Warnke wyjawiła, co czuje po rozwodzie z Piotrem Stramowskim

Katarzyna Warnke wzięła niedawno udział w podcaście Natalii Szymańczyk. Aktorka została zapytana o to, jak czuje się rok po rozwodzie z Piotrem. Na jaw wyszło, że od początku była pogodzona z rozpadem ich relacji. Dodatkowo wyjawiła, że jest zadowolona z tego, jak obecnie wygląda jej życie.

"Teraz mam etap przyjemniejszy, zresztą od początku tego rozstania byłam w takim "up", bo to było zrobione w zgodzie ze mną. (...) Wydaje mi się, że tak do dwóch lat i właśnie teraz kończą się te dwa lata. To był taki moment, kiedy ja chciałam być sama w tym, mieć czas dla siebie (...) W przestrzeni osobistej trzeba się ze sobą zaprzyjaźnić na nowo, czyli po prostu poznać siebie na nowo. Wcześniej było wiele pól, które wpływają na ciebie: byliśmy widoczni, popularni, pojawiło się nasze dziecko, więc jest dużo pól, które trzeba było uporządkować (...) Jestem zadowolona z tego poznania się. Niesamowite jest to, że wczoraj się czułam, jakbym miała 15 lat, cieszę się, że mnie to nie wycofało, nie zamknęło..." - wyjawiła gwiazda.

