Intymne wyznania Katarzyna Warnke. Takie rzeczy mówi partnerowi w publicznych miejscach

Katarzyna Warnke nigdy nie unikała tematów związanych z seksualnością. Jak wyznała, intymność i seks nie są dla niej sferami, które należy omijać w rozmowach. Aktorka jest pewna siebie, świadoma swojego ciała i potrzeb. Dla Warnke najważniejszym elementem w sferze intymnej jest gra – nie chodzi tu jednak o dosłowne przebieranki, ale o delikatne uwodzenie i prowokowanie, które nadają relacjom erotycznym głębi i złożoności.

To jest jakiś rodzaj napięcia, które budujemy. Gra zakłada niewiadomą. Nie mówię o przebieraniu się, bo grą może być to, jak na siebie patrzymy. To, że mówię partnerowi na jakimś przyjęciu jakąś bardzo intymną rzecz, albo zadaję zagadkę, sugeruję coś, on później mi odpowiada, nie wiemy do końca, o co chodzi, nie wiemy, jak to się skończy. O tym mówię. Nie od razu trzeba się przebierać za pielęgniarkę. To jest takie jakieś... proste. A my, kobiety, marzymy chyba o pewnym wyrafinowaniu, o skomplikowaniu. O grze – podzieliła się swoimi refleksjami aktorka w podcaście "Chodzą słuchy".