Trzy damy polskiego kina na gali Orłów. Zachwycająca Anna Seniuk, elegancka Magda Zawadzka i skromna Krystyna Janda

Na 28. gali Orłów były emocje, statuetki i obowiązkowe zdjęcia „pod ścianką”, ale w tym całym pośpiechu najprzyjemniej zatrzymać się przy momentach, które mają w sobie ciepło i prawdziwą klasę. Właśnie takie kadry dały nam trzy damy polskiego kina – Anna Seniuk, Magda Zawadzka i Krystyna Janda. Anna Seniuk wręczała nagrodę Tomaszowi Schuchardtowi, a Krystyna Janda odebrała Orła za Osiągnięcia Życia. Magda Zawadzka skradła spojrzenia elegancją w swoim stylu – bez przesady, za to z wyczuciem.

Anna Seniuk – zachwycająca na czerwonym dywanie i na scenie

Anna Seniuk pojawiła się w granatowej, błyszczącej kreacji, która pięknie pracowała w świetle fleszy – elegancka, ale z odrobiną scenicznego „wow”. I co ważne: to nie był tylko spacer po czerwonym dywanie. Jak widać na zdjęciach z gali, Seniuk wręczała nagrodę Tomaszowi Schuchardtowi. Bez zadęcia, za to z uśmiechem i tym charakterystycznym spokojem, który sprawia, że nawet krótka chwila na scenie zostaje w pamięci.

Magda Zawadzka – elegancja z charakterem

Magda Zawadzka postawiła na wyrazistą, ale wciąż bardzo klasyczną elegancję: ciemny, dopracowany look z mocniejszym akcentem w postaci wzoru i czerwieni. To ten typ stylizacji, który jest „do ludzi” – nic na siłę, nic w przebraniu, za to z wyczuciem. Zawadzka wyglądała tak, jakby dobrze wiedziała, że w modzie czasem wygrywa jedno: konsekwencja.

Krystyna Janda – skromnie, a jednak w centrum uwagi

Krystyna Janda udowodniła, że prostota wcale nie oznacza „mniej”. Czarna, oszczędna stylizacja, subtelne dodatki i zero zbędnego efekciarstwa – a mimo to trudno było oderwać wzrok. I nic dziwnego, bo Janda tego wieczoru miała szczególny powód, by znaleźć się w centrum uwagi: podczas gali odebrała Orła za Osiągnięcia Życia. Bez teatralnych póz – raczej w stylu: spokojnie, z klasą, z wdziękiem. Dokładnie tak, jak lubimy.

Trzy style, jedna wspólna cecha: klasa, która się nie starzeje

Seniuk – błysk i energia, Zawadzka – elegancja z charakterem, Janda – skromność, która działa mocniej niż najbardziej wymyślna suknia. To zestawienie wypadło wyjątkowo przyjemnie, bo przypomina, że czerwony dywan nie musi być wyścigiem na „najbardziej”. Czasem wystarczy „najprawdziwiej”.

