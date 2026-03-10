Trzy damy polskiego kina na gali Orłów. Zachwycająca Anna Seniuk, elegancka Magda Zawadzka i skromna Krystyna Janda

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-03-10 20:31

Na gali Orłów nie zawsze trzeba fajerwerków, żeby zrobić największe wrażenie. Czasem wystarczy klasa – taka, która nie krzyczy, tylko przyciąga spojrzenia. W tym roku na czerwonym dywanie brylowały trzy wielkie nazwiska: Anna Seniuk, Magda Zawadzka i Krystyna Janda. Każda w innym stylu, każda „po swojemu” – i każda dokładnie tam, gdzie powinna być.

Na 28. gali Orłów były emocje, statuetki i obowiązkowe zdjęcia „pod ścianką”, ale w tym całym pośpiechu najprzyjemniej zatrzymać się przy momentach, które mają w sobie ciepło i prawdziwą klasę. Właśnie takie kadry dały nam trzy damy polskiego kina – Anna Seniuk, Magda Zawadzka i Krystyna Janda. Anna Seniuk wręczała nagrodę Tomaszowi Schuchardtowi, a Krystyna Janda odebrała Orła za Osiągnięcia Życia. Magda Zawadzka skradła spojrzenia elegancją w swoim stylu – bez przesady, za to z wyczuciem.

Anna Seniuk – zachwycająca na czerwonym dywanie i na scenie

Anna Seniuk pojawiła się w granatowej, błyszczącej kreacji, która pięknie pracowała w świetle fleszy – elegancka, ale z odrobiną scenicznego „wow”. I co ważne: to nie był tylko spacer po czerwonym dywanie. Jak widać na zdjęciach z gali, Seniuk wręczała nagrodę Tomaszowi Schuchardtowi. Bez zadęcia, za to z uśmiechem i tym charakterystycznym spokojem, który sprawia, że nawet krótka chwila na scenie zostaje w pamięci.

Zobacz też: Gwiazdy błyszczą na gali Orły 2026! Posągowa Iga Lis, elegancka Anna Seniuk i pozłacana Matylda Giegżno!

Magda Zawadzka – elegancja z charakterem

Magda Zawadzka postawiła na wyrazistą, ale wciąż bardzo klasyczną elegancję: ciemny, dopracowany look z mocniejszym akcentem w postaci wzoru i czerwieni. To ten typ stylizacji, który jest „do ludzi” – nic na siłę, nic w przebraniu, za to z wyczuciem. Zawadzka wyglądała tak, jakby dobrze wiedziała, że w modzie czasem wygrywa jedno: konsekwencja.

Krystyna Janda – skromnie, a jednak w centrum uwagi

Krystyna Janda udowodniła, że prostota wcale nie oznacza „mniej”. Czarna, oszczędna stylizacja, subtelne dodatki i zero zbędnego efekciarstwa – a mimo to trudno było oderwać wzrok. I nic dziwnego, bo Janda tego wieczoru miała szczególny powód, by znaleźć się w centrum uwagi: podczas gali odebrała Orła za Osiągnięcia Życia. Bez teatralnych póz – raczej w stylu: spokojnie, z klasą, z wdziękiem. Dokładnie tak, jak lubimy.

Zobacz też: Po śmierci Magdy Umer długo milczała. Potem Krystyna Janda mówiła o „uderzeniu w samo serce”

Trzy style, jedna wspólna cecha: klasa, która się nie starzeje

Seniuk – błysk i energia, Zawadzka – elegancja z charakterem, Janda – skromność, która działa mocniej niż najbardziej wymyślna suknia. To zestawienie wypadło wyjątkowo przyjemnie, bo przypomina, że czerwony dywan nie musi być wyścigiem na „najbardziej”. Czasem wystarczy „najprawdziwiej”. 

Nie przegap: Orły 2026. Zakochani trzymali się za ręce. Kto skradł najwięcej spojrzeń?

Magda Zawadzka, Anna Seniuk, Krystyna Janda na gali Orłów 2026
Galeria zdjęć 60
Tomasz Schuchardt dostał Orła i opowiedział o Smarzowskim. Rola w "Domu dobrym" zmieniła jego życie?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORŁY
KRYSTYNA JANDA
MAGDALENA ZAWADZKA
ANNA SENIUK