Mało kto potrafi tak jak Doda (42 l.) rozpalić internautów do czerwoności. Na scenie obecna jest od ponad dwóch dekad i niemal od samego początku wzbudzała kontrowersje. Wielokrotnie udowodniła, że jak nikt potrafi zrobić wokół siebie szum i dobrze go wykorzystać. W ostatnim czasie znacznie ograniczyła swoją artystyczną działalność i skupiła na rozwoju własnych biznesów. Zrezygnowała z koncertów na rzecz krótszych występów.

Chociaż nie jeździ już w trasy, to nadal jest bardzo zajęta. Kilka tygodni temu Doda zaangażowała się pomoc czworonogom szczególnie narażonym na mrozy. Głośno mówiła również o fatalnych warunkach, w jakich trzymane są zwierzęta w niektórych schroniskach. Jednak wiele osób powątpiewało w jej dobre chęci. Zaowocowało to nawet publicznym konfliktem z Magdą Gessler.

Zapracowana piosenkarka, gdy tylko może udaje się na wakacje. Na dłuższe wyjazdy wybiera miejsca, w które może zabrać swoje ukochane psiaki. Najczęściej są to miejsca o cieplejszym klimacie.

Doda rozbiera się w kolejce linowej. Pokazała za dużo?

Początkiem marca postanowiła połączyć pracę z przyjemnością. Piosenkarka była gościem specjalnym konferencji, która w miniony weekend odbyła się w Krynicy-Zdroju. Po spotkaniach biznesowych postanowiła skorzystać z panującej tam jeszcze zimowej aury i udała się na stok.

Doda wolny czas spędzała na błogim relaksie oraz szusowaniu na nartach. Odziana od stóp do głów w róż sunęła po stokach niczym różowa strzała. Nagraniami z wyjazdu pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych.

Kontrowersyjna piosenkarka nie byłaby sobą, gdyby nie wrzuciła czegoś bardziej skandalicznego. Doda zamieściła bowiem filmik, na którym przebiera się w... gondoli kolejki liniowej. Widać na nim, jak piosenkarka ściąga górę stroju, pod którym nie ma stanika. Dumnie zaprezentowała obserwującym wytatuowane plecy, skrawek biustu.

Jakby tego było mało, to ze śmiechem wywijała pupą przed obiektywem kamery. Nagranie i tym razem podzieliło internautów. Część docenia dystans gwiazdy, inni twierdzą, że tym razem przesadziła. Jakie jest wasze zdanie?

