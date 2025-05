Doda cała na różowo chwali się wyrzeźbionym brzuchem! Nie oszczędza się nawet podczas wakacji!

Co za zmiana!

Doda wygrzewa się w słonecznej Hiszpanii

Doda (41 l.) doskonale wie, co robić, żeby było o niej głośno. Nigdy nie gryzie się w język, a jej wypowiedzi często wzbudzały kontrowersje. Mało która osoba w polskim show-biznesie tak polaryzuje internautów. Przez dwadzieścia lat kariery zgromadziła pokaźne grono wiernych fanów. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2 miliony internautów, z którymi chętnie dzieli się relacjami ze swojego życia.

Od kilku dni piosenkarka wypoczywa w Hiszpanii. Jej Instagram jest zasypany relacjami z podróży, dzięki czemu jej fani mogą poczuć się niemal jakby jej towarzyszyli w podróży. Niedawno dodała nagranie, na którym pozuje w żółtym bikini i pokazuje się w pełnej krasie. Strój kąpielowy niewiele zasłaniał. Wysportowana sylwetka, płaski brzuch i smukłe nogi Dody robią ogromne wrażenie.

Na innych zdjęciach gwiazda zaprezentowała się w bardziej eleganckim wydaniu - czarnej sukni z wycięciami oraz jasnożółtej kreacji, która idealnie podkreślała jej wdzięki.

Doda wyciska siódme poty na siłowni podczas urlopu

Doda doskonale wie, że figura bogini sama się nie zrobi. Nawet podczas wypoczynku nie zapomina o aktywności fizycznej. W poniedziałkowe popołudnie wybrała się na siłownię, gdzie odziana w różowy strój wyciskała siódme poty. Nagraniami z treningu oczywiście podzieliła się w sieci. Piosenkarka nie tylko zaprezentowała swoją wyćwiczoną sylwetkę, ale pokazała również kilka ćwiczeń. Towarzyszył jej tajemniczy mężczyzna, a na koniec treningu z uśmiechami pozowali do nagrania, na którym można podziwiać efekty ich wysiłku.

Profil Dody aż pęka w szwach of fotek, na których prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę. Piosenkarka ciężko pracuje na to, by zachować młody wygląd. Wielu rzeczy sobie odmawia, aby wyglądać tak, jak wygląda. Nie je słodyczy, fast foodów, strączków, nie pije alkoholu ani gazowanych napojów.

Niedawno wyznała, że do trzech treningów w tygodniu dodała pilates. Do tego przestała pić kawę.

Pilates raz w tygodniu to moja nowa zajawka. Od stycznia przestałam pić kawę i zrekompensowałam sobie tym. Teraz trenuję 3 razy w tygodniu, ale nigdy nie wyglądałam lepiej - napisała Doda.

