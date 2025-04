Doda z gwiazdką na biuście. Stanik ledwo się na niej trzymał. Co za pozy! Internauci rzucili się do komentowania

Doda myślami już jest na festiwalu w Sopocie. Na instagramowym profilu piosenkarki, ale także makijażystki Klaudii Jóźwiak i stylisty fryzur Damiena Koby, pojawiło się nagranie, wobec którego żaden fan Doroty Rabczewskiej nie przejdzie obojętnie!

Już za chwilę Polsat Hit Festiwal! Z kim się widzimy?! - czytamy w opisie.

Doda szykuje się na festiwal w Sopocie. Ale pozy!

Impreza, którą w Sopocie organizuje stacja Polsat, rozpocznie się 23 maja i potrwa do 25 maja. Doda ma pojawić się drugiego dnia i wystąpić podczas koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki". Wydarzenie będzie uhonorowaniem 50-lecia współpracy artystycznej Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.

Jak widać na instagramowym profilu Dody (wideo znajdziecie niżej), przygotowania idą pełną parą, a gwiazda zachwyca wakacyjnym wizerunkiem.

Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać gwiazdę prężącą przed kamerą swoje smukłe ciało. Doda wystąpiła w dwóch stylizacjach. Beżowa w stylu boho była raczej skromna, za to fioletowa przyciągała uwagę wycięciami. A wzrok sam wędrował w kierunku błyszczącej gwiazdki, która przylegała do fioletowego stanika. Biustonosz nie miał lekko, bo piosenkarka co i rusz zmieniała pozy. Ale obyło się bez wpadki!

Internauci komentują. Gorąco! Pozy zrobiły wrażenie

Fani Doroty nie mogli nie skomentować nagrania:

"Ciekawi mnie, kto uczył (i czy uczył) pozować? Robisz to genialnie! Powinni Cię wziąć do 'Top model' na jurora", "Ale ona jest piękna! Doda wygląda jak 20, a nie 40", "Syrena", "Obłęd", "Bogini".

