Doda stanęła bokiem i nie dało się skupić na jej twarzy. Wzrok sam wędrował niżej!

Gdziekolwiek Doda się pojawi, tam budzi emocje. Tym razem piosenkarkę "przyłapano" po drodze do studia stacji TVN. Miała na sobie strój, który absolutnie nie pasował do wciąż jeszcze zimowej aury, za to pod innymi względami był bardzo efektowny! Dorota Rabczewska czuła się w nim jak ryba w wodzie i chętnie pozowała fotoreporterom. Czy można się jej dziwić? Legginsy leżały na niej niczym druga skóra i absolutnie nie pozostawiały pola dla wyobraźni.