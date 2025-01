Doda na okładce w majtkach i krawacie. Pierwsze takie zdjęcie od lat! Fani są wyjątkowo zgodni w ocenie

Łzy napływają do oczu

Co to za zakaz?

Autor:

Doda znów pokazała się na okładce! W grudniu w sieci dała znać, że szykuje się do powrotu do sesji okładkowych, teraz można zobaczyć efekt. I jest naprawdę świetny. Zdjęcia z Dorotą w roli głównej są zmysłowe, sama okładka minimalistyczna, a mina Dody? Bezcenna! Musicie to zobaczyć. Okładkę znajdziecie niżej. Piosenkarka wygląda rewelacyjnie. Ale czy mogło być inaczej?

Zobacz także: Doda błysnęła nogami. "Nawet ogień z kominka nie jest tak gorący jak ty"

Doda bardzo dba o swoje ciało - ma całą listę pokarmów, których nie bierze do ust, nie pije też napojów wyskokowych, słodkich czy gazowanych. Na dodatek mnóstwo ćwiczy i robi to nawet na urlopie. Nie ma zmiłuj!

40-letnia gwiazda pod koniec zeszłego roku pokazała w sieci umięśniony brzuch i nogi - przygotowywała się wtedy do sesji, która już ujrzała światło dzienne. Przyznała, że zrzuciła ubrania, by zaprezentować się na okładce po 6-letniej przerwie.

Zobacz także: Doda straciła cnotę jako 14-latka. I to wcale nie z mężczyzną! Niemal doszło do tragedii

Doda znów na okładce. Jak milion dolarów?

Rabczewską można oglądać na okładce lutowego wydania pisma "Glamour". Piosenkarka, która niedawno rozstała się z kolejnym partnerem, udzieliła też wywiadu.

Dziś chcę po prostu sama, na swoich warunkach, dysponować życiem, które mi zostało. Czyli jego drugą połową - mówiła Doda.

Zobacz także: Doda musiała od nowa uczyć się chodzić! Mrożący krew w żyłach sekret wyszedł na jaw

Numer ma trafić do sprzedaży 23 stycznia. Wielbiciele magazynu lub Dody będą mieli dwie okładki do wyboru. Na jednej zobaczą długie, zgrabne i smukłe nogi wokalistki, na drugiej - jej tajemnicze spojrzenie. Zdjęcia wykonał Kamil Kotarba.

Zobacz także: Doda odpowiedziała Pachutowi, pokazała filmik. Wszyscy ekspartnerzy i mocny komentarz

Co na to internauci? Komplement goni komplement

"Wspaniałe okładka", "Ale genialna okładka. Kocham", "Ale świetna okładka!", "Ok, nigdy nie zobaczę lepszej okładki niż ta", "Piękna okładka", "Nogi do nieba. Wspaniała kobieta. Wyjątkowa pod każdym względem. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła przeczytać artykuł", "Niesamowita jest ta sesja" - pisali internauci, spoglądając na zdjęcie przedstawiające Dodę ubraną w majtki i krawat.

Gwiazda pozowała z zarzuconym na ramiona futrem, ale uwagę zwraca jej mina. Takich zazwyczaj na okładkach nie widujemy!

Zobacz także: Tak zmieniała się Doda - jej stare zdjęcia to hit sieci. Pamiętacie, jak wyglądała na początku kariery?

Zobacz więcej zdjęć. Doda w świątecznym wydaniu. Błysnęła zgrabnymi nogami

Wiemy, po kim Doda ma taką figurę! Pokazała zdjęcie mamy w jej wieku. Szok to mało powiedziane Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.