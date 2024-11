Doda musiała od nowa uczyć się chodzić! Mrożący krew w żyłach sekret wyszedł na jaw

Doda już w 2002 roku sprawiła, że było o niej głośno. Była jeszcze nastolatką, gdy wzięła udział w kontrowersyjnym show Polsatu "Bar". Potem głośno o Dorocie Rabczewskiej było zarówno z powodu jej działalności muzycznej, jak i licznych skandali i związków z mężczyznami. Partnerami Dody byli m.in. Radosław Majdan, Emil Stępień, Emil Haidar, Nergal i Dariusz Pachut. Z dwoma pierwszymi piosenkarka wzięła nawet ślub. Niedawno wokalistka rozstała się z Dariuszem Pachutem i znów jest singielką. Oczkiem w głowie Dody obecnie jest jej uroczy piesek Wolfie, z którym zdarza jej się nawet jeździć tramwajem!

Mało kto wie, jaki koszmar artystka przeżywała przed dwudziestu laty. Właśnie teraz Doda opisała swoją wstrząsają historię. Jej opowieść mrozi krew w żyłach.

Nie przegap: Doda kategorycznie pozbyła się Pachuta ze swojego życia. Mamy dowody! To może go zaboleć

Dziś na szczęście Doda czuje się znakomicie, ale wtedy wokalistka - jak sama przyznaje - musiała uczyć się chodzić od nowa. A miała wówczas niewiele ponad 20 lat. Mimo potwornego bólu Dorota Rabczewska nagrywała nowe utwory i koncertowała.

- wyznała Doda. Do wpisu dołączyła niesamowite wideo, na którym prezentuje swoją gibkość. Na nagraniu nie mogło także zabraknąć sympatycznego Wolfiego.

Jeszcze parę lat temu do głowy by mi nie przyszło, że będę mogła się tak wygiąć jak na wideo. Chociaż dla mistrzów jogi i stretchingu to może być to śmiesznie proste, to dla mnie, po tym co przeszłam, po latach cierpienia i odmawiania sobie większości sportów, to ogromny sukces