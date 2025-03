Doda w "Dzień Dobry TVN" nie unikała trudnych pytań

Doda (41 l.) od ponad dwudziestu lat wzbudza zainteresowanie mediów, a jej życie prywatne śledzą nie tylko jej fani. Piosenkarka aktywnie działa w sieci i jest niekwestionowaną królową polskiego Internetu. Są na to dowody! W najnowszym rankingu See Bloggers uplasowała się na pierwszym miejscu!

Ranking See Bloggers co roku wyróżnia najpopularniejszych polskich influenserów, osoby publiczne i sportowców. W rankingu przeanalizowano całą internetową działalność polskich gwiazd. To właśnie Doda w 2024 roku była najpopularniejszą osobą w polskim internecie! Wskaźnik jej popularności wyliczono na 17 mln lajków i 5 mln fanów. Za nią uplasowały się Anna Lewandowska (36 l.) oraz Young Leosia (26 l.).

Doda pojawiła się w sobotę w studiu "Dzień Dobry TVN", by porozmawiać o swoim sukcesie, ale również o hejcie w sieci. W rozmowie z Dorotą Wellman oraz Marcinem Prokopem opowiedziała o jasnych i ciemnych stronach show-biznesu. Pały też trudne pytania. Popularna gwiazda została wprost zapytana o aferę, którą niedawno opisano na łamach jednego z polskich dzienników. Sprawa dotyczy byłego partnera artystki, Emila S.

Rabczewska przyznała, że nie może doczekać się, kiedy będzie w końcu mogła pojawić się w sądzie i wyjaśnić całą sprawę.

Śpię spokojnie, nie mogę się doczekać od 3 lat, kiedy ta sprawa trafi na wokandę, bym ja mogła w końcu się do tego ustosunkować, a póki co publicznie w ogóle tego nie robię, ze spokojem i z taką ideą, że cokolwiek bym nie powiedziała, to każdy i tak będzie miał swoją teorię, a mnie nie interesuje, co inni o mnie pomyślą, bo mnie interesuje tylko i wyłącznie koniec końców ten wyrok - wyjawiła Dorota.

Doda w TVN Doda niczym "seksowna pani profesor"

Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu Dodzie nie było po drodze z TVN. W 2014 roku Edward Miszczak, ówczesny dyrektor programowy TVN, miał zabronić zapraszania artystki do stacji po tym, jak Doda pozwała TVN oraz Agnieszką Wożniak-Starak za materiały o jej rodzinie, które wyemitowano w programie "Na językach". Po wielu długich latach procesowania się, Doda wygrała sprawę. Kiedy Edward Miszczak odszedł z TVN, skończył się także nieformalny zakaz zapraszania wokalistki do stacji telewizyjnej. W studiu "Dzień Dobry TVN" po raz pierwszy po 10-letniej przerwie pojawiła się w kwietniu 2023 roku.

Jedno jest pewne - gdziekolwiek pojawi się Doda, zawsze narobi sporo szumu. Po jej sobotniej wizycie w TVN fani komentowali nie tylko słowa piosenkarki, ale również jej stylizację. 41-latka ostatnio zasypywała sieć gorącymi fotkami w bikini, ale do telewizji nie wypada przecież przyjść w bikini.

Doda zaprezentowała się w białej, koszulowej minisukience. Chociaż zapięta była niemal pod samą szyję, to kreacja odsłoniła jej zgrabne nogi. Nie dało się przeoczyć oryginalnych butów, które dodały jej nogom dodatkowych centymetrów. Sięgające za kolano kozaki na cienkiej szpilce idealnie dopełniły look gwiazdy. By nie zmarznąć, Doda dorzuciła do tego trencz w jasnym kolorze.

Pod zdjęciami piosenkarki zaroiło się od komplementów. Została określona jako "seksowna pani profesor"!

Doda z hejterami obchodzi się krótko. Mówi nam, co robi!