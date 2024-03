Ciężarna Sandra Kubicka nie wytrzymała. Brzydko komentowały jej brzuch, więc dostały bana. "Zero szacunku do takich bab"

Sara Leokadia Sudoł znana jako Young Leosia, dała się poznać przez hit "Szklanki" i od tamtej pory regularnie wydaje nowe single. Jej kariera nabrała tempa, a dodatkowo młoda artystka aktywnie prowadzi media społecznościowe. Jej profil obserwuje niemal milion osób.

Young Leosia u Żurnalisty. W dzieciństwie miała dużo pieniędzy, a potem to wszystko się skończyło...

Kilka dni temu Young Leosia była gościem w podcaście Żurnalisty "Rozmowy bez kompromisów". Wokalistka nawiązała do czasów dzieciństwa, kiedy jej mama miała bardzo dużo pieniędzy i kiedy się one skończyły...

– Moja mama miała taki moment, gdzie tych pieniędzy było naprawdę mega dużo. Pamiętam wakacje we Włoszech co trzy miesiące i pamiętam Range Rovery w garażu na święta i torebki Louis Vuitton, prywatna szkoła, dzieciaki wszystkie z iPhone'ami, ja z iPhonem. Moja mama ubierająca mnie... Nigdy mi nie pozwalała w H&M na przykład kupować rzeczy, gdzie były najładniejsze różowe i jakieś błyszczące sukienki. Ona ze mną musiała pójść do jakiegoś Benetton'a i mi kupić nudną, białą koszulkę, która pewnie kosztowała pięć razy więcej niż ta w H&M – powiedziała.

Jednak z czasem pieniędzy zaczęło brakować, a młoda artystka nie miała pieniędzy na kurtkę. - No, a potem zmieniło się to, jak miałam jakieś 12-13 lat, wszystko odwróciło się o 180 stopni i nagle były takie czasy, że ja gdzieś tam zaczęłam pracować, jak miałam 15-16 lat – wakacyjnie oczywiście, no bo chodziłam do szkoły – żeby móc sobie też kupować jakieś rzeczy. Wtedy to już nie było na kurtkę nową na zimę albo książki do szkoły - podsumowała.

Internauci byli zaszokowani wyznaniem Young Leosi

Wyznanie 25-letniej artystki sprawiło, że w sieci zawrzało, a komentujący mieli sprzeczne opinie na temat sytuacji materialnej Young Leosi z przeszłości. - Tego nigdy nie zrozumiem, ludzie, którzy mają pieniądze i na nic sobie za żałują, żyją tu i teraz, potem coś się dzieje, dopływ gotówki się kończy i nie ma na kurtkę, no jak; - Tego się nie da słuchać. Jeden ze słabszych wywiadów. Odklejka totalna; - To kim jest ta mama?; - No to naprawdę odwrót o 180 stopni. Ach te Mamusie. Bieda uczy logiki, a ta mentalna nadmiernego opróżniania portfela – cytuje komentarze internautów portal Na Temat.

