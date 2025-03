Doda pokonała Annę Lewandowską. W tle grube miliony! W głowie się nie mieści

To już niepodważalne. Doda (41 l.) jest niekwestionowaną królową polskiego Internetu. Potwierdzają to wyniki prestiżowego rankingu See Bloggers, w którym przeanalizowano całą internetową działalność polskich gwiazd. Artystka pobiła na łeb na szyję samą Annę Lewandowską (36 l.), która królowała w zestawieniu w ostatnich latach. Zostawiła też w tyle dużo młodsze piosenkarki.