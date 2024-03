Druzgocąca porażka Rozenek. Znokautowała ją Doda. Są jawne dowody. Przeprowadzono dokładne badania

Doda pokonała Rozenek!

Ranking See Bloggers powstaje dzięki zsumowaniu średniej ze wszystkich polubień, komentarzy i udostępnień we wszystkich kanałach gwiazd w social mediach. To bardzo istotne dla reklamodawców, bo najpopularniejsze w sieci osoby mogą liczyć na intratne kontrakty reklamowe. Najlepsi za jeden post na Instagramie są w stanie zainkasować nawet 100 tys. zł. Nic dziwnego, że aktorki i wokalistki bez przerwy zasypują nas fotkami ze szczoteczkami do zębów, kosmetykami czy nowymi ciuszkami, które reklamują.

Tegoroczne podsumowanie wyłowiło królowe, które trzymają się szczytu od ponad roku. Pierwsze miejsce wśród osób publicznych zajęła Anna Lewandowska, której popularność wyliczono najwyżej, a liczbę fanów obliczono na blisko 10 mln osób. Tuż za nią, na drugim miejscu, znalazła się Doda z sumą 4,5 miliona fanów. Tym samym Rabczewska po raz kolejny boleśnie pokonała Małgorzatę Rozenek-Majdan, która niemal wszystko robi przed kamerką swojego telefonu, a zajęła dopiero 22. miejsce.

Magda Gessler (70 l.) zakasowała m.in. Roberta Makłowicza (60 l.). Ona zajęła 13. miejsce, a on dopiero 28.

Wielkim zaskoczeniem rankingu są wysokie miejsca takich osób jak Karolina Korwin-Piotrowska (53 l.) - na 11. pozycji. Wysoko jak na niego uplasował się też Kuba Wojewódzki, którego popularność w telewizji słabnie, ale w internetowym rankingu zamyka pierwszą 10-tkę.

Ulubienica kolorowych portali i pism, skandalistka Joanna Opozda (35 l.), zajęła dopiero 48. miejsce. Okazało się, że ma w sieci mniej fanów niż Katarzyna Dowbor (65 l.), Magda Mołek (47 l.) a nawet były mister Polski Rafał Maślak (35 l.).

W pierwszej setce rankingu znalazły się też:

Roxie Węgiel - 4. miejsce

Martyna Wojciechowska - 7. miejsce

Julia Wieniawa - 9. miejsce

Joanna Koroniewska – 12. miejsce

Marina Łuczenko-Szczęsna – 36. miejsce

Małgorzata Socha – 52. miejsce

Kinga Rusin – 67. miejsce

Małgorzata Kożuchowska – 72. miejsce

Joanna Krupa – 84. miejsce

Maciej Musiał – 90. miejsce

Justyna Steczkowska – 93. miejsce

Agnieszka Woźniak-Starak – 99. miejsce