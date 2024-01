Katarzyna Cichopek jak baner reklamowy, zarabia fortunę na Instagramie

Kasia Cichopek dba o swoje Instagramowe konto, na którym obecnie ma 584 tys. obserwatorów. Niemalże każdego dnia zamieszcza na nim relacje jak pręży się przed lustrem w cekinowych czy welurowych sukienkach i rozdaje na nie kody rabatowe, a co kilka dni publikuje post. I choć często jest to zdjęcie, które np. pokazuje gwiazdę na spacerze czy w restauracji, to tak naprawdę jest to post sponsorowany, na którym aktorka po prostu zarabia pieniądze. Gwiazda "Pytania na śniadanie" zazwyczaj reklamuje marki ubrań, z którymi współpracuje. W ostatnich miesiącach są to płaszcze, grube swetry czy zimowe obuwie.

Zarabia fortunę za jeden post

Jak informują media, za jeden sponsorowany post na Instagramie gwiazda "M jak miłość" może dostać od 5 do nawet 10 tys. zł. Patrząc na fakt, że w jednym miesiącu pojawia się kilka, a czasem kilkanaście takich wpisów ze zdjęciem, łatwo można obliczyć, że za pracę na Instagramie otrzymuje zawrotne kwoty, sięgające często kilkudziesięciu tys. zł.

Katarzyna Cichopek: Czuję się businesswoman

Cichopek swoją twarzą reklamuje nie tylko modowe marki. Jeszcze częściej pokazuje własną. Warto pamiętać, że aktorka produkuje biżuterię, a od niedawna także perfumy i kosmetyki. - Mój dzienny make-up. PS: a krem YA NATURALNA 20% zniżki z kodem - napisała pod filmikiem, na którym wykonuje makijaż tylko za pomocą swoich kremów. Aktorka nie tak dawno w rozmowie z "Super Expressem" nie kryła swojego zadowolenia. - Czuję się businesswoman. Stworzyłam własną markę YA, która jest na rynku od ponad 2 lat. Zaistnieliśmy w świadomości ludzi. Kobiety - nasze klientki utożsamiają się z naszą marką, co jest dla nas wielkim sukcesem. Dla nas, ponieważ nie ukrywam, że mam wspólnika. Marka powstała z marzenia, zmaterializowała się w przepiękny sposób, najpierw w postaci biżuterii. Później do asortymentu został dołączony zestaw perfum, a już niebawem wprowadzamy na rynek linię kosmetyków naturalnych YA Naturalna - mówiła nam.

Warto jednak zauważyć, że Kasia, w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd, nie zarabia jedynie na Instagramie. Kilka razy w tygodniu ciężko pracuje na planie "M jak miłość", a także wraz z ukochanym, Maciejem Kurzajewskim, prowadzi "Pytanie na śniadanie". Instagram jest więc jedynie dodatkiem, ale bardzo opłacalnym.