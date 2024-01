Uradowany Maciej Kurzajewski w łóżku przy Kasi Cichopek ogłosił to publicznie! "Legalnie"

likp 10:50

Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek to najgorętsza para w polskim show-biznesie. Ich związek budzi wielkie emocje w społeczeństwie, a pikanterii ich relacji dodaje to, że razem pracują. Właśnie w pracy, podczas emisji programu "Pytanie na śniadanie" w TVP uradowany Maciej Kurzajewski - przy Kasi Cichopek - w łóżku publicznie ogłosił ważną wiadomość. Prezenter TVP zrobił to całkowicie legalnie!